PROCVETAO OD ODLASKA IZ PARTIZANA! Najveći promašaj crno-belih dominirao u pobedi!
Preporodio se igrama u novom klubu.
Košarkaši Huventuda savladali su Gran Kanariju (92:84) u okviru španske ACB lige.
Novom trijumfu doprineo je spektakularan rezultatski preokret, koji se dogodio početkom drugog poluvremena.
Junaci u novoj pobedi tima iz Badalone bili su iskusni plejmejker Riki Rubio i Kemron Hant. Nekadašnji reprezentativac Španije je meč završio sa 21 poenom, uz dva skoka i po jednu asistenciju, ukradenu i izgubljenu loptu, kao i blokadu, dok je Hant bio najefikasniji sa 23 postignuta koša.
Ogroman doprinos uspehu dali su Džabari Parker sa 14 poena, četiri skoka i tri asistencije, kao i Lude Hokanson ubacivši dva poena manje od Amerikanca, uz toliko skokova i tri dodavanja.
Posebno se ističe forma bivšeg igrača Partizana, koji igra kao preporođen, pošto je neslavno napustio srpskog i regionalnog šampiona.
Parker je, podsetimo, bio najskuplji igrač, ali i najveći promašaj crno-belih, koji su ga pozajmili Huventudu, gde je očigledno procvetao.
