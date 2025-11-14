Košarka

BORAC PAO U SPLITU: Boldvinove majstorije nedovoljne za pobedu

Александар Илић
Aleksandar Ilić

14. 11. 2025. u 22:50

KOŠARKAŠI Borca iz Čačka poraženi su večeras u gostima od Splita rezultatom 89:80 (31:15, 20:21, 22:20, 16:24) u meču sedmog kola grupe A ABA lige.

БОРАЦ ПАО У СПЛИТУ: Болдвинове мајсторије недовољне за победу

FOTO: ABA liga/Dusko Radisic

Najefikasniji u ekipi Borca bio je Diante Boldvin 21 poenom i sedam asistencija, dok je Pavle Nikolić zabeležio 20 poena i 10 skokova.

U redovima Splita istakao se Vito Kučić sa 16 poena, dok je Džejkob Stivens postigao 13 poena, uz 10 skokova.

Domaća ekipa je već u prvoj četvrtini došla do velike prednosti, koju je održavala do kraja meča i tako došla do pobede.

Borac ima jednu pobedu i pet poraza u ABA ligi, a u sledećem kolu dočekaće Igokeu.

Split ima dve pobede i četiri poraza u ABA ligi i u narednom kolu dočekaće Krku.

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

SRBIJA UZ ČUDO MOŽE NA SVETSKO PRVENSTVO! Orlovi izgubili od Engleske, a nisu dobili sjajnu vest od Albanaca
Fudbal

2 51

SRBIJA UZ ČUDO MOŽE NA SVETSKO PRVENSTVO! "Orlovi" izgubili od Engleske, a nisu dobili sjajnu vest od Albanaca

Fudbalska reprezentacija Srbije nije uspela da pobedi Englesku na Vembliju, pa je usled poraza od 2:0 postalo definitivno poznato da iz svoje kvalifikacione grupe neće otići ni direktno na Svetsko prvenstvo, ni u baraž, što je obezbedila Albanija pobedom u Andori (1:0). Ipak, šansa za "orlove" postoji - i to minimalna - da budu među četiri najbolje ekipe u Ligi nacija koje se nisu kvalifikovale kroz kvalifikacione grupe. Trenutno, ta četiri mesta zauzimaju Vels, Rumunija, Švedska i Severna Irska, a samo srećan splet okolnosti može našu selekciju da "ugura" u tu malu grupu koja "bočnim putem" ide u baraž.

13. 11. 2025. u 22:39 >> 22:40

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Štednja – najpouzdaniji način da svoje planove pretvorite u stvarnost

Štednja – najpouzdaniji način da svoje planove pretvorite u stvarnost