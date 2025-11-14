BORAC PAO U SPLITU: Boldvinove majstorije nedovoljne za pobedu
KOŠARKAŠI Borca iz Čačka poraženi su večeras u gostima od Splita rezultatom 89:80 (31:15, 20:21, 22:20, 16:24) u meču sedmog kola grupe A ABA lige.
Najefikasniji u ekipi Borca bio je Diante Boldvin 21 poenom i sedam asistencija, dok je Pavle Nikolić zabeležio 20 poena i 10 skokova.
U redovima Splita istakao se Vito Kučić sa 16 poena, dok je Džejkob Stivens postigao 13 poena, uz 10 skokova.
Domaća ekipa je već u prvoj četvrtini došla do velike prednosti, koju je održavala do kraja meča i tako došla do pobede.
Borac ima jednu pobedu i pet poraza u ABA ligi, a u sledećem kolu dočekaće Igokeu.
Split ima dve pobede i četiri poraza u ABA ligi i u narednom kolu dočekaće Krku.
