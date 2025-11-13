"SA OVAKVOM ENERGIJOM MOŽEMO SVAKOG DA DOBIJEMO!" Ognjen Dobrić nakon trijumfa Zvezde nad Monakom

Košarkaši Crvene zvezde u 11. kolu Evrolige sastali su se sa Monakom. Slavio je domaćin 91:79, a nakon meča jedan od najboljih pojedinaca i kapiten crveno-belih Ognjen Dobrić sumirao je utirske.

Foto: Profimedia

"Izašli smo sa sjajnom energijom. Zaslužili smo pobedu, bila je velika borba. Veoma mi je drago, važna pobeda. Sve dolazi iz energije. I ofanzivno i defanzivno, zato je ovakav rezultat. Moramo da nastavimo, sa ovakvom energijom možemo da dobijemo svakoga", rekao je Dobrić posle meča.

Energiju, kao presudan faktor, je izdvojio i njegov saigrač Kodi Miler-Mekintajer.

"Imali smo dobru energiju, borili smo se. To nismo imali u Dubaiju. Nije je bilo dovoljno ni sad u prvom, u drugom je bilo dobro. Hvala navijačima, bili smo umorni, ali su nam oni dali energiju. Sve je ovo zbog njih", nadovezao se Kodi.

