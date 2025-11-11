Košarka

TUGA: Legenda NBA lige preminula od raka, po jednom će ga pamtiti

Александар Илић
Aleksandar Ilić

11. 11. 2025. u 20:21

TUŽNE vesti dolaze iz NBA lige.

Foto Pixabay free images

Legendarni NBA košarkaš Majkl Rej Ričardson preminuo je u 71. godini u Oklahomi nakon što mu je otkriven rak prostate. 

Šugar Rej je rođen u Luboku, Teksasu i studirao je univerzitetu Montana, a u NBA ligi je igrao za Njujork Nikse, Golden Stejt Voriorse i Nju Džerzi Netse.

Bio je odličan defanzivac i pravi plejmejker, a zauvek ostao upamćen po tome što je prvi igrač koji je iz NBA lige doživotno suspendovan zbog korišćenja narkotika.

Potom je igrao u Evropi i to u splitskoj Jugoplastici, a bio je i u Virtus Bolonji kod Etorea Mesine pa su tada kružile anegdote da ga je Mesina molio da igra pod uticajem alkohola jer bi tada ubacivao više poena.

