TUGA: Legenda NBA lige preminula od raka, po jednom će ga pamtiti

Legendarni NBA košarkaš Majkl Rej Ričardson preminuo je u 71. godini u Oklahomi nakon što mu je otkriven rak prostate.

Šugar Rej je rođen u Luboku, Teksasu i studirao je univerzitetu Montana, a u NBA ligi je igrao za Njujork Nikse, Golden Stejt Voriorse i Nju Džerzi Netse.

Bio je odličan defanzivac i pravi plejmejker, a zauvek ostao upamćen po tome što je prvi igrač koji je iz NBA lige doživotno suspendovan zbog korišćenja narkotika.

Potom je igrao u Evropi i to u splitskoj Jugoplastici, a bio je i u Virtus Bolonji kod Etorea Mesine pa su tada kružile anegdote da ga je Mesina molio da igra pod uticajem alkohola jer bi tada ubacivao više poena.