LUDA UTAKMICA U ARENI: Partizan ispustio 20 razlike, ali ipak pobedio Monako (FOTO)

PARTIZAN je prekinuo seriju od četiri poraza u Evroligi i tako što je u neverovatnoj utakmici uspeo da pobedio Monako sa 78:76 (19:20, 17:12, 28:17, 14:27) u 10. kolu.

Ne može bez drame na mečevima crno-belih. Neverovatno je to kako je domaćin zamalo izgubio dobijenu utakmicu. Malo ko je očekivao ovakav ishod nakon što je "parni valjak" imao +20 početkom četvrtom kvartala - 74:54.

Kao da su se u tim momentima vezale ruke igračima Željka Obradovića. Krenula je i odbrana da popušta i Kneževi su napravili seriju 22:0 i čak prešli u vođstvo. Delovalo je da Partizanu još jedna pobeda izmiče, ali uspeli su domaći igrači da se konsoliduju i ostvare važan trijumf.

Pokuševski je prekinuo seriju poenima pod košem, potom je Fernando pogodio dva penala, ali gosti su imali nekoliko pokušaja za tri poena i nisu uspeli da pogode Nedović i Džejms, pa Monako nije režirao preokret.

Sve je dobro krenulo za crno-bele. Poveli su sa 15:4. Izabranici Vasilisa Spanulisa su se vratili i dobili prvi period sa 19:20. Nakon 20 minuta košarke domaćin je ipak imao prednost od četiri razlike - 36:32.

Ono što je u prethodnim mečevima bila boljka više nije. Ta famozna treća četvrtina je drugi put zaredom pripala Partizanu (28:17). Delovalo je da je to dovoljno za pobedu, ali...

Zakuvalo se u "Beogradskoj areni". Ipak, na kraju je tim iz glavnog grada Srbije imao i malo sreće i došao je do bitne pobede u Evroligi.

Najefikasniji kod pobednika bio je Dvejn Vašington sa 22 poena, pratio ga je Aleksej Pokuševski sa 17. Na drugoj strani najbolji je bio Nikola Mirotić sa 17, dok su Majk Džejms i Alfa Dijalo brojalo do 13.

Partizan je sad na učinku 4-6 i u narednom kolu gostuje Asvelu (petak, 20). Monako je na 6-4 i ostaje u Beogradu gde u četvrtak od 20 časova igra protiv Crvene zvezde.

Partizan - Monako 78:76 (19:20, 17:12, 28:17, 14:27)

Dvorana: "Beogradska arena". Gledalaca: 19.474. Sudije: Karlos Peruga (Španija), Karlos Kortes (Španija), Robert Viklicki (Poljska).

Partizan: Milton 2, Murinen, Vašington 22, Ostekovski, Bošnjaković, Pokuševski 17, Braun 10, Bonga 7, Parker, Fernando 4, Kalates 10, Džons 6.

Monako: Okobo 5, Blosomgejm 1, Makundu, Tajs 3, Dijalo 13, Hejs 4, Tarpi 7, Begarin, Nedović 8, Strazel 5, Mirotić 17, Džejms 13.

Četvrta četvrtina: Partizan - Monako 78:76

40' - Sreća za Partizan i pobeda za crno-bele.

39' - Važan koš za domaće. Pogodio je Pokuševski pod košem rivala. Velika stvar za crno-bele. Tarpi je napravio nesportski faul, pa će Fernando izvesti dva bacanja. Oba puta je bio siguran reprezentativac Angole.

38' - Tarpi je pogodio trojku za izjednačenje. Monako vodi posle bacanja koja je pogodio Kevarijus Hejs.

37' - Opet do lakih poena dolazi Tarpi. Potom je Džons napravio faul u napadu. Trojku je pogodio Nedović.

36' - Dobar pas Nedovića za Hejsa koji je lako zakucao. Ukrao je Nedović loptu i potom je u kontri lako poentirao Tarpi. Tajm-aut je zatražio Željko Obradović.

33' - Pogađa van linije 6,75 i Isak Bonga. Neverovatn koš Majka Džejmsa na drugoj strani.

31' - Uspeo je nekako da ubaci loptu u koš Fernando. Mirotić je pogodio trojku. To je tek treća trojka Monaka. Ipak, istom merom uzvratio Pokuševski.

Treća četvrtina: Partizan - Monako 64:49

30' - Treća četvrtina je završena poenima Majka Džejmsa sa linije penala. Partizan ima veliku prednost pred poslednji kvartal.

29' - Još jednu trojku je pogodio Pokuševski koji igra veoma dobru utakmicu. Otvorilo se Kalatesu, on je to iskoristio za lako polaganje.

28' - Nastavlja da sipa Vašington. Još jednom je pogodio šut van linije 6,75. Tajm-aut je morao da zatraži Vasilis Spanulis. Sjajan potez Mirotića i laki poeni.

27' - Opet je Okobo bio siguran sa linije penala. Sad i Vašington pogađa trojku.

26' - Dijalo je ostao sam na ziceru i poentirao je lako. Sterling Braun još jednom za tri i za +10 - 51:41.

25' - Braun je pogodio šut van linije 6,75. Sjajne stvari za crno-bele. Nesportski faul napravio je Dijalo. Polovičan je bio Braun. Ostao je Mirotić u mis meču i lako je poentirao.

23' - Druga trojka za Kalatesa na ovoj utakmici. Okobo nije uspeo da vrati. Okobo je uspeo zatim da iznudi faul na šutu za tri bacanja. Bio je precizan.

22' - Dijalo je bio siguran sa linije penala i to su prvi poeni za goste u drugom poluvremenu.

21' - Strazel je promašio otvorenu trojku na startu trećeg perioda. Okobo je promašio oba bacanja, što se retko dešava. Pokuševski je pogodio trojku.

Druga četvrtina: Partizan - Monako 36:32

20' - Veliki problem za Monako, a dobra za Partizan je ta što je Džejms zaradio četvrti faul. Partizan ima četiri razlike posle prvih 20 minuta.

20' - Uspeo je Braun da pogodi trojku. Igrala je lopta po obruču, ali je prošla kroz njega. Potom je on i ukrao loptu, ali je na drugoj strani Džons napravio faul u napadu. Sad je minut odmora zatražio Vasilis Spanulis.

19' - Težak šut je pogodio Vašington i to pod faulom Džejmsa. Realizovao je i dodatno bacanje Amerikanac. Neverovatan šut je pogodio Strazel. I on je poentirao poda faulom koji je napravio Pokuševski. Francuz je bio siguran sa crte. Tajm-aut je zatražio Željko Obradović.

17' - Mirotić je realizovao oba bacanja. Neverovatno, već treći zicer promašili su igrači Partizana.

16' - Milton je bio siguran sa linije slobodnih bacanja.

15' - Dobra alej-up kombinacija Vašington - Džons i zakucavanje centra crno-belih. U strelce se upisao i Mirotić koji je vezao dva pogotka.

13' - Vraća Nedović istom merom. Sjajna akcija Partizana i poeni Kalatesa pod košem rivala.

11' - Monako nije realizovao dva, a Partizan jedan na startu druge četvrtine. Kalates je ostao sam za tri i bio je precizan.

Prvo poluvreme: Partizan - Monako 19:20

10' - Monako je napravio seriju 16:2. Bonga je uspeo da poentira sa linije penala. To je bilo sve kad je prvi kvartal u pitanju.

9' - Napravio je sebi poziciju za šut Džejms i uspeo je da poentira. Sad je i sreće imao Džejms. Pogodio je od tablu sa poludistance za prvo vođstvo Monaka.

8' - Uspeo je nekako Partizan da poentira, iako je delovalo da je ovo novi promašen zicer domaćih. Ipak, to je posle uradio Bonga. Na drugoj strani je to kaznio Dijalo koji je poentirao pod faulom. Promašio je bacanje.

7' - Blosomgejm je bio polovičan sa linije penala. Promašio je Strazel zicer, ali na pravom mesto je bio Tajs i vratio je loptu u koš. Tajm-aut je zatražio Željko Obradović posle serije Kneževa 8:0.

6' - Dijalo je pogodio šut za tri poena. Ukrao je potom loptu i zakucao u kontri, brzih 5:0 za Monako.

5' - Otvorilo se Vašingtonu i došao je do lakih poena. Sjajno igra Partizan na oba kraja terena. Veliki problem za domaće je taj što je Sterling Braun već ima tri faula.

4' - Odlično je Vašington otvorio meč. Pogodio je novi šut van linije 6,75. Tajs je na drugoj strani promašio čist zicer posle promašene trojke Džejmsa. Malo i crno-bele da pogleda sreća. Za sad je nezaustavljiv Vašington. Amerikanac je poentirao pod faulom. Pogodio je i bacanja i već je na devet poena.

3' - Strazel je pogodio šut sa poludistance. Još jednom je pogodio Pokuševski koji je ovoga puta bio precizan sa poludistance.

2' - Vašington pogađa daleku trojku. Dobro se poznaju Džejms i Kalates i Amerikanac je uspeo da iznudi faul za dva slobodna bacanja od doskorašnjeg saigrača. Polovičan sa linije penala bio je sjajni plejmejker Kneževa. Dobra akcija crno-belih i zakucavanje Pokuševskog.

1' - Prvi napad nije realizovao domaćin. Na drugoj strani je Blosomgejm promašio trojku na isteku napada.

Partizan meč počinje u petorci: Dvejn Vašington, Nik Kalates, Sterling Braun, Aleksej Pokuševski, Tajrik Džons. Manako duel kreće u sastavu: Majk Džejms, Metju Strazel, Alfa Dijalo, Džeron Blosomgejm, Danijel Tajs.

Uoči meča:

Crno-beli su svesni da što pre moraju da počnu da pobeđuju kako bi uhvatili priključak sa ekipama iz vrha tabela.

Navijače, ali i sve u klubu sigurno raduje to što su sve uigraniji novajlije Nik Kalates i Bruno Fernando koji su nedavno stigli u tim.

Pred ovaj meč Partizan je imao šta da poruči Evroligi. Pored toga, promašeni ziceri su velika boljka "parnog valjka" i to je svakako jedan od razloga poraza od Barselone i Olimpijakosa.

Monako sa druge strane dolazi u drobom raspoloženju u Beograd. Tim Vasilisa Spanulisa je vezao tri pobede u Evroligi, a šest ako se računaju sva takmičenja.

Partizan je trenutno na učinku 3-6, a Kneževi 6-3.

