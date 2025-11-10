Košarka

OVAKO VIŠE NE MOŽE! KK Partizan se obratio Evroligi, crno-belim puko film!

10. 11. 2025. u 19:47

Burno je u KK Partizan ovih dana, a najnovije vesti iz crno-belog tabora tiču se Evrolige.

FOTO: N. Skenderija

Beogradski klub se obratio čelnim ljudima evroligaškog takmičenja, a potom objavio saopštenje koje prenosimo u celosti:


"Jednak tretman za Partizan u Evroligi


Uoči desetog kola najkvalitetnijeg kupskog košarkaškog takmičenja u Evropi, KK Partizan je doneo odluku da se zvanično obrati menadžmentu Evrolige sa zahtevom da zaštiti svoje osnovno pravo na jednake uslove u takmičenju. 

U prvih devet utakmica, crno-beli su neretko trpeli usled neujednačenog sudijskog kriterijuma, kao usled nekoliko očiglednih grešaka koje su imale veliki uticaj na šanse tima u završnicama mečeva. Samo neki od najočiglednijih primera su dosuđen nepostojieći faul Džabarija Parkera na utakmici potiv Milana, nedosuđen očigledan aut u korist Partizana na utakmici protiv Barselone, kao i nejednak kriterijum koji se najbolje oslikava kroz nezapamćeni odnos u broju izvedenih slobodnih bacanja (31:5) na utakmici protiv Olimpijakosa. 

Vanja Marinković na defanzivnom zadatku / FOTO: N. Skenderija

KK Partizan je tokom poslednjih nekoliko sezona konstantno uvećavao nivo ulaganja u tim, njegovi navijači su ponos čitave Evrolige i prema ocenama drugih timova, kreiraju najbolji ambijent u čitavom takmičenju. Crno-beli ne žele povlašćen položaj, niti bilo kakvu vrstu gledanja kroz prste, već samo ujednačen sudijski kriterijum na svim narednim utakmicama i priliku da se za pobede bori na ravnopravnim osnovama. 

U želji da se zaštite, crno-beli će u budućnosti zahtevati nezavisnu ekspertizu suđenja na svakoj utakmici, kako bi se ovaj izuzetno važan segment u takmičenju doveo na nivo koji svima omogućava jednake uslove. 

KK Partizan poziva svoje navijače da na eventualne greške ne reaguju van sportskih okvira i da ne čine ništa što bi klubu donelo finansijsku i reputacionu štetu. Kao najbolje edukovana košarkaška publika, navijači crno-belih lako prepoznaju situacije na terenu, ali ih Klub moli da svu energiju usmere isključivo na podršku timu kako bi zajedno došli do veoma važne pobede u narednom meču", ističu crno-beli.

Partizan, podsetimo, u utorak igra u Beogradu protiv Monaka, od 20.30 u Beogradskoj areni.

Monako je u dosadašnjem delu sezone u Evroligi zabeležio šest pobeda i tri poraza, dok Partizan ima učinak 3/6.
 

