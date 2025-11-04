Košarka

CELA AMERIKA BRUJI O POTEZU SRBINA! Nikola Jokić "ošišao" malog Sabonisa (VIDEO)

04. 11. 2025.

DOKLE više Srbi... Tatu mu je veliki Predrag Danilović stavio na poster u Atini 1995. godine, a sada se Nikola Jokić igrao sa sinom Arvidasa Sabonisa.

Naime, nastavio je momak iz Sombora sa brutalnim partijama u NBA ligi, te je u meču u kom su Denver Nagetsi savladali Sakramento Kingse sa 130:124 postavio rekord sezone po broju ubačenih poena.

Jokić je dao 34 poena, na to je dodao i sedam skokova i čak 14 asistencija od kojih je jedna bila zaista magična.

Hirurški preciznim pasom Jokić je pronašao Gordona ispod koša, a pritom je "ošišao" Domantasa Sabonisa kom je lopta bukvalno okrznula glavu i koji nije znao šta ga je snašlo u datom trenutku.

Čak se i NBA liga se oglasila rečima:

- Kada vam je Džoker saigrač uvek morati očekivati asistenciju!

