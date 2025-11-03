E, PA NEĆE MOĆI! Denver povlači radikalan potez zbog skandala oko Nikole Jokić (VIDEO)
Denver je tokom vikenda izgubio od Portlanda (109:107), a meč je obeležilo sramotno suđenje.
Nikola Jokić je bio u šoku kada je sudija umesto faula, nakon što ga je obgrlio protivnički košarkaš, pokazao da je u pitanju "mrtva lopta". Portland je potom dobio posed i došao do pobede.
Kada se prašina slegla, stiglo je i zvanično saopštenje Sudijske komisije NBA lige. Umesto priznanja greške, stigla je potvrda - Kamara je, navodno, postupio "u skladu s pravilima". Upravo to je izazvalo dodatni bes u redovima Denvera.
Trener Dejvid Adelman više nije želeo da prećuti:
- Ako je dozvoljeno da nekog obgrliš s leđa obema rukama sve dok dodirneš loptu – onda ćemo to i mi raditi. To je osnovna stvar koju moram da uvedem na treningu - poručio je vidno nezadovoljni strateg.
Njegove reči jasno govore da je u Denveru presečeno – više nema tolerancije na dvostruke aršine i višegodišnje ignorisanje prekršaja nad Nikolom Jokićem.
