ZVEZDAŠI UZ TOPIĆA: Navijači ovako pružili podršku mladom košarkašu koji je oboleo od raka (VIDEO)

CRVENA Zvezda igra protiv Makabija, a navijači crveno-belih posvetili su deo navijačkog repertoara Nikoli Topiću.

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanović

Danas je objavljena vest da mladi košarkaš (20) boluje od kancera testisa.

Navijači Zvezde skandirali su njegovo ime i na taj način pružili mu podršku.

Navijači Zvezde skandirali Nikoli Topiću pic.twitter.com/5LNNjUMxjq — sportnadlanu (@klikclick191174) October 30, 2025

