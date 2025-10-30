ZVEZDAŠI UZ TOPIĆA: Navijači ovako pružili podršku mladom košarkašu koji je oboleo od raka (VIDEO)
CRVENA Zvezda igra protiv Makabija, a navijači crveno-belih posvetili su deo navijačkog repertoara Nikoli Topiću.
Danas je objavljena vest da mladi košarkaš (20) boluje od kancera testisa.
Navijači Zvezde skandirali su njegovo ime i na taj način pružili mu podršku.
BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?
Preporučujemo
ŠOK! Košarkaški reprezentativac Nikola Topić (20) ima rak!
30. 10. 2025. u 17:45 >> 17:59
JOŠ JEDAN SRBIN U DENVER NAGETSIMA! Nikola Jokić ima novog zemljaka uz sebe
30. 10. 2025. u 17:40
AMERI U ŠOKU: Ne mogu da veruju da Nikola Jokić ovo radi
30. 10. 2025. u 12:58
PALA ODLUKA NA MARAKANI! Zvezda odlučila: "Idemo po evropsku titulu!"
30. 10. 2025. u 16:00
VRAG JE ODNEO ŠALU: Zvezda izgubila prednost u odnosu na Partizan, ponovo imamo borbu za titulu!
NAKON kiksa protiv Radničkog iz Niša (0:0) fudbaleri Crvene zvezde žele što pre da se vrate na pobedničku stazu, a priliku za to imaju večeras u Novom Sadu gde će ih na "Karađorđu" ugostiti Vojvodina. Meč počinje od 18 časova, a pravdu će deliti Pavle Ilić.
30. 10. 2025. u 11:33 >> 11:33
ŠOK! Košarkaški reprezentativac Nikola Topić (20) ima rak!
Najnovije vesti iz NBA lige su šokantne.
30. 10. 2025. u 17:45 >> 17:59
Udala se za 25 leta starijeg čobanina, doživela šok kad je umro
Marsel Amfu je čitav svoj život živeo jednostavno. Njegova kuća nije imala ni struje ni vode. To mu je omogućilo da uštedi ogromne sume novca.
28. 10. 2025. u 21:37
Komentari (0)