Košarka

ZVEZDAŠI UZ TOPIĆA: Navijači ovako pružili podršku mladom košarkašu koji je oboleo od raka (VIDEO)

Александар Илић
Aleksandar Ilić

30. 10. 2025. u 21:26

CRVENA Zvezda igra protiv Makabija, a navijači crveno-belih posvetili su deo navijačkog repertoara Nikoli Topiću.

ЗВЕЗДАШИ УЗ ТОПИЋА: Навијачи овако пружили подршку младом кошаркашу који је оболео од рака (ВИДЕО)

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanović

Danas je objavljena vest da mladi košarkaš (20) boluje od kancera testisa. 

Navijači Zvezde skandirali su njegovo ime i na taj način pružili mu podršku. 

BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SVETSKI DAN BORBE PROTIV RAKA DOJKE: Značaj prevencije i ranog otkrivanja

SVETSKI DAN BORBE PROTIV RAKA DOJKE: Značaj prevencije i ranog otkrivanja