BACIO "DELIJE" U TRANS: Nakon pobede nad Realom oglasio se DŽordan Nvora (FOTO)

Aleksandar Ilić

18. 10. 2025. u 08:47

DžORDAN Nvora je svojom borbenošću na terenu oduševio "delije", a posebno će ga voleti zbog jednog poteza nakon pobede nad Realom.

FOTO: M. Vukadinović

Crveno-beli su sinoć pobedili ubedljivo Real Madrid 90:75 u Beogradskoj Areni. Jedan od vodećih na terenu bio je upravo Nvora. Utakmicu je završio sa 18 poena, 5 skokova i 3 asistencije. 

Zanimljivom objavom na Instagram priči oduševiće navijače, bez sumnje. 

– Mom made ćevapi, pisalo je uz fotografiju sa Nikolom Kalinićem.

FOTO: Printskrin/Instagram/jordannwora

Stavljao je video snimke svojih najboljih poteza. Pogotovu alej-up kada je zakucao u kontri. 

Uz jedan dalekometni pogođen šut. 

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja

