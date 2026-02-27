SREĆO, GDE SI?! Hrabra Srbija tragično poražena od Turske, Biberović rešio dramu u Pioniru!

Košarkaška reprezentacija Srbije poražena je od Turske rezultatom 78:82 (13:22, 18:24, 23:11, 24:23) u trećem kolu kvalifikacija za odlazak na Svetsko prvenstvo 2027. godine.

Neviđenu dramu u dvorani "Aleksandar Nikolić", rešio je Hazer sa slobodnih bacanja na sedam sekundi pre kraja, kada je pogodio oba i doneo nedostižnih četiri razlike gostujućem timu.

Obe selekcije ušle su neporažene u ovaj meč, sa po dva trijumfa, posle startnih uspeha nad BiH, odnosno, Švajcarskom.

Iako je selektor gostiju Ergin Ataman mogao da računa na sve evroligaške igrače (izuzev NBA asova), ni to nije pomoglo vicešampionu Evrope da iznenadi raspoloženi tim Dušana Alimpijevića.

Podmlađeni „Orlovi“ su pružili dostojan otpor, bili blizu pobede, ali su na kraju morali da čestitaju Turskoj, koja će ih već u ponedeljak ugostiti u Istanbulu, kada je na programu novi duel istih rivala.

Junak trijumfa gostiju bio je Tarik Biberović, koji se u finišu istakao važnim poenima, najpre trojkom, pa bacanjima. Košarkaš Fenerbahčea je sa 22 poena vodio Turke do trećeg uzastopnog slavlja u kvalifikacijama za Mundobasket.

Turska je mnogo bolje ušla u utakmicu. Poveli su gosti 10:0, dok naši igrači ništa nisu mogli da ubace u prva tri minuta. Led je probio Jovan Novak, da bi zatim srpski reprezentativci serijom 11:0 uhvatili priključak i smanjili na 11:12.

Ipak, odbili su gosti ovaj nalet „Orlova“ i novom serijom od 0:8 vratili osetnu prednost (11:20). Gosti su na prvu malu pauzu otišli sa devet poena viška, jer je Sajber pogodio sa zvukom sirene za 22:13.

Prvim poenima Luke Mitrovića, Srbija je u 15. minutu prišla samo na dva poena minusa (27:29), ali je usledio furiozan odgovor Turaka! Za samo pet minuta, gosti su napravili seriju 13:0 i na poluvreme otišli sa najvećih 15 koševa prednosti – 31:46!

„Probudili“ su se „Orlovi“ u nastavku meča i uhvatili ritam. Međutim, kad god bi se približili, Turska je imala spreman odgovor. Nisu ipak uspeli da zaustave furioznu seriju Srbije u samom finišu trećeg kvartala od 9:0.

Koševima Bogoljuba Markovića (2+1), potom i Luke Mitrovića na isti način, naši igrači su uspeli da u poslednjih 10 minuta uđu samo sa tri poena minusa 54:57.

Turska je završnu deonicu otvorila mini serijom 4:0 i povela 61:54, da bi „iks faktor“ Srbije bio Marković, koji je sa tri vezana poena približio Alimpijevićev tim na samo 61:59. Prekinuo je Tarik Biberović trojkom mini seriju „Orlova“ od 5-0, pa je posle tajm-auta Alimpijevića uspeo Dobrić da istom spusti na samo posed razlike 62:64.

Trgnula se Turska i poenima Šanlija, pa vezanim Ugurlua „pobegla“ na 62:70. Prekinuo je dvaput sa po tri poena Dobrić sa osam metara, vrativši „kiseonik“ Srbiji i serijom 6:0, „orlovi“ su prišli opet na posed zaostatka 68:70.

Srbija je do prvog vođstva na utakmici stigla u 39. minutu trojkom Markovića, koji je pogodio za 73:72. Usledila su promašena bacanja Biberovića, koji se iskupio pogođenom trojkom za novo vođstvo gostiju 73:75, a potom i sa dva pogođena penala 73:77.

Uspeo je Marković da smanji, dok je zatim Hazer realizovao jedno bacanje 75:78. Hazer je na kraju sa penala obezbedio Turskoj trijumf sa bacanja za konačnih 82:78.

Najefikasniji u timu Srbije bili su Marković sa 19 i Dobrić sa 17 poena, dvocifren je bio i Miljenović sa 10 poena.

U pobedničkom sastavu, istakao se Tarik Biberović sa 22 poena, dok je Džedi Osman dodao 16 koševa.

Srpski košarkaši su sada na skoru 3-0 i ostaće na prvom mestu grupe C, dok je Turska doživela prvi neuspeh i ima dve pobede, uz jedan poraz na drugoj poziciji.

Već u ponedeljak od 19 časova, igraće se revanš u Istanbulu, u četvrtom kolu.

SRBIJA - TURSKA 78:82 (13:22, 18:24, 23:11, 24:23)

DVORANA: "Aleksandar Nikolić". SUDIJE: Joan Roso (Francuska), Martin Kozlovskis (Letonija), Zdenko Tomasovič (Slovačka).

SRBIJA: Miljenović 10, Novak 6, Dobrić 17, Momirov 3, Kalinić 2, Davidovac 6, Marković 19, Tanasković 5, Ristić 3, Mitrović 7, Lakić, Barna.

TURSKA: Birsen, Hazer 7, Sajbir, Šanli 6, Osman 16, Biberović 22, Dž. Korkmaz, Bitim 3, Ugurlu 6, F. Korkmaz, Osmani 8, Jurtseven 14.

TOK MEČA

DRUGO POLUVREME

ČETVRTA ČETVRTINA

Kraj utakmice, Turska je pobedila Srbiju 82:78.

40. minut - Marković smanjuje na 75:77. Davidovac šalje Hazera na slobodna bacanja, prvo je promašio, a drugo pogodio 75:78. Opet minut odmora za Alimpijevića.

40. minut - Još jednom Biberović hladnokrvan sa bacanja 73:77. Njegovih četiri u nizu. Tajm-aut Alimpijevića.

39. minut - Biberović daje oba penala, ali Markoooooooooooović trojkaaaaaaa vodi Srbija 73:72! Oba penala promašuje Tarik Biberović, međutim posle toga daje trojku za 73:75.

38. minut - Marković izjednačava, nerešeno je 70:70, ali Biberović ide na bacanja, posle faula Davidovca!

37. minut - Opet Ognjeeeeeeen Dobriiiiiić treća trojka za tri minuta, Srbija je na posed minusa 68:70. Tajm-aut Ataman.

36. minut - Dobriiiiiić ne da Turcima da se odmaknu 65:70, nova trojka za Zvezdinog kapitena!

35. minut - Šanli povećava na 62:66, a onda i Ugurlu daje koš za 62:68. Još jednom se Ugurlu istakao 62:70, pobegoše opet Turci.

34. minut - Ognjeeeeeeeeen Dobriiiiiiiić trojka za Srbiju 62:64.

33. minut - Još jednom Bogoljub Marković, pored Osmanija, imaće i bacanje 58:61. Pogodio ga je 59:61! Opet smo u igri! Međutim, Tarik Biberović daje trojku i vodi Tursku na 64:59.

33. minut - Marković sa penala prekida seriju Turske i smanjuje 56:61.

32. minut - Jurtseven koristi jedno bacanje 54:61. Turska mini serijom 4:0 otvara završnu deonicu.

31. minut - Tarik Biberović trojkom otvara poslednji kvartal 54:60.

TREĆA ČETVRTINA

Kraj treće četvrtine!

30. minut - Stefaaaaaaaan Miljenoviiiiiiiiiiiić trojkaaaaaaaaaaaa, serija 9:0 Srbije koja je dobila ovu četvrtinu sa 23:11 i u poslednju ulazi sa rezultatom 54:57!

30. minut - Lukaaaaaaaaaa Mitroviiiiiiiiiić!!! Izborio se za loptu i pogodio uz faul Jurtsevena, imaće i bacanje 50:57. Pogodio ga je 51:57, samo dva poseda razlike!

29. minut - Još jednom Marković poentira, uz faul 47:57, imaće i dodatno bacanje, ali posle tajm-auta. Pogodio je igrač Mege posle minute odmora, Srbija posle dugo vremena na jednocifrenom minusu 48:57.

28. minut - Bogoljub Marković koristi "mis-meč" i poentira za 43:55. Međutim, Hazer daje oba "penala" za 43:57. Stefan Miljenović ubacuje takođe dva bacanja 45:57.

27. minut - Jurtseven daje jedno od dva bacanja 41:53, a onda biva fauliran od strane Mitrovića i koristi oba za opet visokih +14, gosti vode 55:41.

26. minut - Dejan Davidovac popravlja promašaj Momirova i smanjuje, Srbija je na -11, sada je 41:52.

25. minut - Stefaaaaaaaaan Momirooooooooov trojka za Srbiju 39:50, ipak, Jurtseven ispravlja promašenu trojku Osmana i povećava na 52:39.

24. minut - Kalinić izbacuje Osmanov šut, ali je lopta bila u silaznoj putanji 36:50.

23. minut - Tanasković će imati dva slobodna bacanja, jer je Omer Jurtseven načinio drugi faul na utakmici. Nikola promašuje prvo, drugi put precizniji 36:48.

22. minut - Jurtseven zakucava 33:48, ali Novak sjajan 35:48. Hazer greši, nije uspeo da prenese loptu, koja pripada Srbiji. Proknjučao je Pionir.

21. minut - Jovan Novak otvara nastavak meča poenima sa bacanja 33:46.

Počelo je drugo poluvreme!

PRVO POLUVREME

Kod Srbije, po pet poena dali su Stefan Miljenović i Ognjen Dobrić.

U timu Tuske najefikasniji su Osman sa 12 i Biberović koji je postigao 9 poena. Osmani je ubacio osam koševa.

DRUGA ČETVRTINA

20. minut - Kraj prvog poluvremena, Turska vodi protiv Srbije 46:41, jedno bacanje je realizovao Hazer, što je i najveća prednost (+15) od početka meča!

19. minut - Opet taj Osmani, raste prednost Turske 31:45, jer je i Osman pogodio.

18. minut - Nikola Tanasković daje bacanja, ali Osmani na drugoj strani vraća dvocifren plus Turcima 41:31. Tajm-aut traži Ergin Ataman.

18. minut - Tarik Biberović daje trojku 29:36, tehnička za Luku Mitrovića zbog prigovora, iako je bio klasičan faul nad krilnim centrom moskovskog CSKA. Ne greši Osman sa slobodnih bacanja 29:39. Nova dvocifrena prednost Turske!

17. minut - Fauliran je Mitrović od strane Šanlija, ide na liniju za slobodna bacanja. Pogodio je Luka oba puta 29:33 i dalje gubi Srbija.

15. minut - Konačno poeni i za Luku Mitrovića, pored Jurtsevena je pogodio 27:29. Šanli uzvraća 27:31. Potom u kontri Osman ne greši 27:33 i Alimpijević reaguje tajm-autom.

14. minut - Hazer polovičan sa penala, prvo je promašio, drugo pogodio 25:29.

14. minut - Kalinić je zakucavanjem digao Pionir na noge, smanjuje Srbija 25:28.

13. minut - Jurtseven poentira za Tursku 21:26, a Miljenović nastavlja seriju kod Srbije 23:26. Ipak, Tarik Biberović je pogodio težak šut 23:28.

13. minut - Poentira uz faul Stefan Miljenović 20:24, imaće košarkaš Zvezde i dodatno bacanje. Pogodio ga je 21:24.

12. minut - Dušaaaaaaaaan Ristiiiiiiiiiiić trojka za Srbiju, smanjuje Alimpijevićev tim 18:22, ali je Ugurlu vratio šest razlike 18:24.

11. minut - Fenomenalno je Miljenović našao Davidovca, koji poentira za 15:22.

PRVA ČETVRTINA

Kraj prve četvrtine!

10. minut - Sjajno se snašao Bogoljub Marković i poentirao, smanjuje Srbija 13:20. Na kraju prve četvrtine Sajbir donosi +9 Turskoj koja vodi 22:13.

9. minut - Bitim donosi Turskoj 20:11 i serija gostiju od 8:0.

8. minut - Ponovo Osman koji je već dvocifren sa 10 poena, Turska vodi 17:11.

8. minut - Još jednom kapiten Zvezde poentira 11:12, nastavlja se niz od 11:0, koji prekida Džedi Osman, vodi Turska 14:11. Iskoristio je i dodatno slobodno bacanje 15:11.

7. minut - Dobriiiiiiiiiiiiiić! Ognjenova trojka za nastavak serije na 9:0, Srbija je u potpunosti uhvatila priključak!

SWATTED IT AWAY 🚫#FIBAWC | #StepItUpSrbija



📺 https://t.co/DGqLcoYcdW pic.twitter.com/Je6SSQnkcI — FIBA Basketball World Cup 🏆 (@FIBAWC) February 27, 2026 6. minut - Evo i poena Bogoljuba Markovića za 6:12, da bi zatim Novak iznudio faul u napadu i lopta je za Srbiju! Serija "Orlova" od 6:0!

5. minut - Konačnoooooooooo! Jovan Novak postiže prve poene za Srbiju, potom i u kontri Tanasković za 4:10! Ipak, Jurtseven povećava na 12:4 u korist Turske.

4. minut - Nije pomogao ni minut odmora, jer je Biberović trojkom doneo 10:0 Turcima!

Reaguje tajm-autom Dušan Alimpijević, prvim na utakmici.

3. minut - Omer Jurtseven postiže horogom poene, Turska sjajno otvara duel i ima 5:0. Potom Osman u kontri polaže loptu u koš za 7:0.

2. minut - Kalinić je faulirao Džedija Osmana u šutu za tri, a košarkaš Panatinaikosa nije pogrešio i doveo je Tursku u vođstvo od 3:0.

1. minut - Prošlo je 70 sekundi i dalje čeka se na prvi koš u današnjem meču!

Počela je utakmica u nekadašnjem Pioniru!

Nikola Kalinić igra 100. utakmicu u nacionalnom dresu, zbog čega mu je pre duela potpredsednik KSS, Nenad Krstić uručio dres sa brojem 100

PRE UTAKMICE

18.56 - Startne petorke izgledaju ovako:

Srbija: Miljenović, Kalinić, Dobrić, Tanasković, Mitrović.

Turska: Birsen, Osman, Biberović, Osmani, Jurtseven.

18.53 - Igrači su na parketu, sledi intoniranje himni, prvo Turske, pa "Bože pravde".

18.37 - Trener Panatinaikosa i vođa nacionalnog tima Turske, Ergin Ataman, besneo je zbog nesuglasica na realciji FIBA - Evroliga.

"Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo otvorili smo pobedama protiv Bosne i Hercegovine i Švajcarske. Srbija je naš najteži protivnik i očekujemo zahtevnu utakmicu, jer i njima je ovaj meč veoma važan. Verujemo u igrače i činjenicu da smo se, zahvaljujući razumevanju klubova, okupili bez NBA košarkaša. - rekao je Ataman i dodao:

Imali smo samo jedan trening sa kompletnim sastavom, ali sistem igre je jasan. Predstoji teška utakmica i moramo biti maksimalno spremni. Smatram da imamo kvalitet i da, uz dobru igru, možemo do pozitivnog rezultata. Bez obzira na ishod, već u ponedeljak nas u Istanbulu čeka novi duel sa Srbijom, na koji ćemo se pripremiti.", kaže Ergin Ataman.

18.34 - Podsetimo se šta je selektor Srbije, Dušan Alimpijević, izjavio u najavi meča:

"Tamo sam šest godina, znam ih kao selekciju, znam igrače, a trojica su iz mog kluba. To je u mom slučaju pozitivna stvar. Oni žive zlatno doba svoje košarke. Ulaganja su neverovatna, fokus je na maksimumu, a popularnost košarke je veća nego ikada pre. Vidim Tursku u samom vrhu", istakao je Alimpijević.

18.28 - Evo kako trenutno izgleda tabela C grupe, u kojoj je Srbija lider:

UVOD

Stari znanci - nova runda! Izabranici novog selektora Dušana Alimpijevića dočekuju Tursku u prvom od dva meča (drugi u ponedeljak), u sklopu kvalifikacionog turnira za odlazak na Mundobasket, koji će se održati kroz dve godine.

Odlično se poznaju turski i srpski košarkaši, budući da su na poslednjem Evropskom prvenstvu imali priliku da se sastanu u grupnoj fazi. Tada je slavila četa Ergina Atamana rezultatom 95:90, nanevši Pešićevoj četi prvi poraz u grupi.

Uprkos tome, bilans u poslednjih pet utakmica je apsolutno na strani našeg nacionalnog tima. "Orlovi" su slavili čak četiri puta, dok je Turskoj to bio jedini uspeh u skorijoj istoriji.

Ataman u ovom duelu može da računa na sve raspoložive snage izuzimajući NBA igrače, dok Alimpijević na raspolaganju od evroligaških asova ima samo predstavnike iz Crvene zvezde i Partizana.

Na spisku selektora Srbije našli su se i povratnici u reprezentaciju Luka Mitrović i Nikola Kalinić, kao i debitanti Strahinja Gavrilović i Pavle Nikolić.

Obe ekipe imaju maksimalan učinak, pošto su "orlovi" savladali Švajcarsku i BiH u prethodna dva kola, dok je i Turska bila bolja od istih rivala koji su na skoru 0-2.

