KOKOŠKOV ZNA GDE DOLAZI: Igramo na jednom od najtežih mesta!
PARTIZAN u 3. kolu Evrolige dočekuje Efes. Tim iz Istanbula ove sezone sa klupe predvodi Igor Kokoškov koji je izveo utiske pred gostovanje u Beogradu.
Svestan je srpski stručnjak da njegovu ekipu čeka težak izazov u "Beogradskoj areni".
- Igramo na jednom od najtežih mesta za igranje, a to je, naravno, "Beogradska arena". Imaju sjajnu publiku, sjajne navijače, zaista je teško igrati tamo. Imaju jednog od najboljih trenera u Evropi. Imaju dubok sastav, mnogo novih imena, ali i određeni kontinuitet – neki igrači su ostali iz prošle sezone. Dakle, znamo da nas očekuje veoma teška utakmica - rekao je Kokoškov.
Nekadašnji selektor Srbije je istakao da ga ipak zanima samo Efes.
- Ali naš glavni fokus ostaje na nama samima. Do sada smo odigrali samo četiri utakmice zajedno, tako da smo i dalje veoma nov tim. Proći ćemo kroz izveštaje, proučiti skauting i, naravno, razgovarati o Partizanu, ali naš prioritet je da unapredimo našu sopstvenu igru. Dakle, fokusiraćemo se na sebe. U ovom delu sezone, naš glavni fokus je zapravo na našem timu - zaključio je Kokoškov.
Utakmica Partizan - Efes igra se u četvrtak od 20.30.
