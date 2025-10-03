Košarka

VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA "GROBARE": Oglasio se KK Partizan povodom 80. rođendana crno-belih

Filip Milošević

03. 10. 2025. u 20:15

Košarkaški klub Partizan saopštio je danas da će ulaz na utakmicu prvog kola ABA lige protiv Krke, u ponedeljak 6. oktobra u 18 časova u Areni, biti besplatan povodom sutrašnjeg 80. rođendana Partizana.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ГРОБАРЕ: Огласио се КК Партизан поводом 80. рођендана црно-белих

FOTO KK PARTIZAN

- Povodom 80. rođendana Partizana, KK Partizan je doneo odluku da u prvom kolu ABA lige ulaz na tribine Beogradske arene (Nivo 200 i Nivo 400) bude besplatan. Tom prilikom, vlasnici sezonskih ulaznica imaju prioritet da zauzmu svoja mesta, dok će ostali gledaoci popunjavati slobodne stolice. Crno-beli u ponedeljak, 6. oktobra od 18 časova dočekuju Krku, a Klub ovim putem poziva navijače da dođu u što većem broju i podrže aktuelne šampione na prvom koraku u odbrani titule regionalnog prvaka - navodi se u klupskoj objavi.  

Fudbal
