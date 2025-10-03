Košarka

NIJE SAMO DONČIĆ DOVEO SVOJE TELO U RED! Nekadašnji prvi pik na draftu prvi put u karijeri izgleda "zverski" (FOTO)

Filip Milošević

03. 10. 2025. u 16:28

Nekadašnji prvi pik na NBA draftu, Zajon Vilijamson, nikada u svojoj karijeri nije izgleda bolje i spremnije nego za sezonu koja nam sledi.

Foto AP

Zion je još na koledžu imao 125 kilograma, dok je u svojoj najgoroj formi bio na preko 140 kilograma u NBA ligi.

Prošle sezone odigrao je tek 30 utakmica u sezoni, a po informacijama iz američkih medija težio je oko 125 kila. I zbog viška kilograma mučio je svih ovih godina muku sa povredama, a to je od 2019. godine kada je izabran kao prvi pik.

Sada, on izgleda zastrašujuće dobro i mogao bi da ima sezonu iz snova.

Evo kako je Zajon doveo svoje telo u red:

Komentari (0)

Ostavi komentar

