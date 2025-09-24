"STEKLI SMO LAŽNO SAMOPOUZDANJE": Čima Moneke nezadovoljan posle utakmice Crvena zvezda - CSKA

CSKA je razbio Crvenu zvezdu na VTB Superkupu (89:67), a veoma nezadovoljan posle utakmice bio je košarkaš crveno-belih, Čima Moneke.

FOTO: KK Crvena zvezda

Nigerijac je rekao da ekipa mora da nauči iz ovog teškog poraza, posebno zbog toga što je početak sezone veoma blizu.

- Mislim da smo stekli lažno samopouzdanje. Moramo da izvučemo pouke iz toga. Moramo da igramo jače. Nismo krenuli sa pravom energijom, ne smemo da koristimo izgovor da smo umorni. Moramo da naučimo iz ovoga, nemamo drugog izbora. Sutra imamo novu utakmicu, ali sezona počinje! Uskoro je 30. septembar, sve je bitno, tako da moramo da izvučemo pouke. Mislim da moramo da više izvlačimo iz naše odbrane. Mislim da tu leži naša prednost, u odbrani i brzim kontranapadima. A danas smo doneli previše glupih odluka. Glupe greške, previše izgubljenih lopti i mnogo dopuštenih ofanzivnih skokova iz kojih su davali prelake poene. A mi smo morali baš sve da damo od sebe da bi dali neki poen. Izvući ćemo pouke - rekao je Moneke.

Zvezda će popravi imati sutra u duelu sa treće mesto. Crveno-beli će od 16 časova igrati protiv poraženog iz duela Zenit - Dubai.

Podsetimo, klub sa Malog Kalemegdana prvu utakmicu u novoj sezoni igra 30. septembra od časova protiv Olimpije Milano u Evroligi.

