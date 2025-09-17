CEO SVET GLEDA I NE VERUJE! Luka Dončić otkrio kako je za četiri nedelje smršao 15 kilograma

Slovenački NBA superstar Luka Dončić (26) pričao je u intervjuu za "Volstrit žurnal" sa koliko je posvećenosti počeo da se priprema za sezonu 2025/26.

FOTO: FIBA.Basketball

Dončić je tokom leta doživeo jednu od najvećih fizičkih transformacija u savremenoj košarci – i sada je otkrio kako je to postigao.

"Prvi put u životu sam prestao da igram košarku na mesec dana", rekao je Dončić, otkrivši da je za nešto više od četiri nedelje uspeo da izgubi čak 15 kilograma.

Za momka koji je praktično odrastao sa loptom u rukama, potpuno odvajanje od parketa bilo je šok, ali se ispostavilo kao ključan korak u njegovoj fizičkoj pripremi.

Tokom tog perioda posvetio se radu u teretani – trenirao je sa trakama, radio mrtva dizanja, različite programe sa tegovima i vežbe izdržljivosti.

Osim toga, uložio je u profesionalni tim: angažovao je kuvara i nutricionistu, a režim ishrane bio je strog – zabrana obroka od 20 časova uveče do podneva sledećeg dana.

"Bili su to čisti treninzi i kondicija. I padel", dodao je Dončić, aludirajući na popularni sport kojim je upotpunio pripreme.

Podsetimo, na Evrobasketu je Dončić prosečno beležio 34,7 poena, 8,6 skokova i 7,1 asistenciju po meču, izabran je u idealnu petorku turnira, a u četvrtfinalu je zamalo sam eliminisao kasnijeg šampiona – Nemačku.

Transformacija koju je napravio za samo jedno leto sada se smatra jednom od najimpresivnijih u modernoj košarci.

