Košarka

KAO DA SU OSVOJILI EVROBASKET! Grcima bronza sija kao zlato (VIDEO)

Новости онлине

16. 09. 2025. u 08:34

GRCI su u borbi za bronzanu medalju na Evrobasketu savladli Finsku.

КАО ДА СУ ОСВОЈИЛИ ЕВРОБАСКЕТ! Грцима бронза сија као злато (ВИДЕО)

FOTO: AP/Tanjug

To je bilo prvo odličje za Janisa Adetokumba u nacionalnom timu, što su i te kako znali da proslave. 

Selektor Vasilis Spanulis slavio je zajedno sa svojim igračima u jednom noćnom klubu do jutra.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Organizovano je klasično "grčko veče", a nastupao je Todoris Feris. Pevač je u jednom momentu mikrofon dao Janulisu Larencakisu, koji je pokazao svoje vokalne veštine i "zagrejao" klub i saigrače koji su pored njega pevali, a kamera je posebno uhvatila Kostasa Papanikolaua koji je pevao uglas sa klupskim i reprezentativnim saigračem.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Kasnije smo videli i tradicionalni grčki ples, gde su prednjačili Janis Adetokumbo i Vasilis Spanulis.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
JEZIVA TUČA NA STOTINE NAVIJAČA U SRBIJI: Delije i grobari se tukli krvnički (VIDEO)

JEZIVA TUČA NA STOTINE NAVIJAČA U SRBIJI: "Delije" i "grobari" se tukli krvnički (VIDEO)