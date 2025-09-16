KAO DA SU OSVOJILI EVROBASKET! Grcima bronza sija kao zlato (VIDEO)
GRCI su u borbi za bronzanu medalju na Evrobasketu savladli Finsku.
To je bilo prvo odličje za Janisa Adetokumba u nacionalnom timu, što su i te kako znali da proslave.
Selektor Vasilis Spanulis slavio je zajedno sa svojim igračima u jednom noćnom klubu do jutra.
Organizovano je klasično "grčko veče", a nastupao je Todoris Feris. Pevač je u jednom momentu mikrofon dao Janulisu Larencakisu, koji je pokazao svoje vokalne veštine i "zagrejao" klub i saigrače koji su pored njega pevali, a kamera je posebno uhvatila Kostasa Papanikolaua koji je pevao uglas sa klupskim i reprezentativnim saigračem.
Kasnije smo videli i tradicionalni grčki ples, gde su prednjačili Janis Adetokumbo i Vasilis Spanulis.
