KAO DA SU OSVOJILI EVROBASKET! Grcima bronza sija kao zlato (VIDEO)

GRCI su u borbi za bronzanu medalju na Evrobasketu savladli Finsku.

FOTO: AP/Tanjug

To je bilo prvo odličje za Janisa Adetokumba u nacionalnom timu, što su i te kako znali da proslave.

Selektor Vasilis Spanulis slavio je zajedno sa svojim igračima u jednom noćnom klubu do jutra.

Organizovano je klasično "grčko veče", a nastupao je Todoris Feris. Pevač je u jednom momentu mikrofon dao Janulisu Larencakisu, koji je pokazao svoje vokalne veštine i "zagrejao" klub i saigrače koji su pored njega pevali, a kamera je posebno uhvatila Kostasa Papanikolaua koji je pevao uglas sa klupskim i reprezentativnim saigračem.

Kasnije smo videli i tradicionalni grčki ples, gde su prednjačili Janis Adetokumbo i Vasilis Spanulis.