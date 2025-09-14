Košarka

SADA JE SVE JASNO! Pešić više neće biti selektor Srbije

Aleksandar Ilić

14. 09. 2025. u 12:23

DOSTA se govorilo o budućnosti Svetislava Pešića, a sada je i predsednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović morao da se oglasi, otklonivši sve dileme.

FOTO: M. Vukadinović

- Izvesno je da Pešić neće više biti selektor, dogovorili smo se da on bude tu do 30. septembra. Cirkulišu neka imena, traži se neki ekskluzivitet, ali mi ni sa jednim od potencijalnih kandidata nismo razgovarali - rekao je Čović gostujući na televiziji "Prva".

Prvi čovek Saveza je govorio i o reakciji javnosti posle neuspeha na Evrobasketu.

- Kompletna Srbija je razočarana jako lošim rezultatom na Evropskom prvenstvu, ali to je sport. Upozoravao sam još 28. avgusta da nemamo pravo da bilo koga potcenjujemo, što se i pokazalo - naveo je Čović.

