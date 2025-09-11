Košarka

"DAĆU MU KAPITENSKU TRAKU, SAMO NEKA SE VRATI"! Luka Dončić nakon eliminacije sa Evrobasketa čuo nove katastrofalne vesti

Новости онлине

11. 09. 2025. u 11:24

SLOVENIJA je izgubila šansu da se bori za medalju na Evrobasketu, ali ne samo to.

Foto: FIBA

Edo Murić je najavio kraj reprezentativne karijere. Ipak, to se nije svidelo Luki Dončiću, pošto mu je bivši košarkaš Partizana i najbolji drug u privatnom životu.

Najbolji košarkaš na Evrobasketu je istakao da se nada da će uspeti da ubedi Eda Murića da ne napusti slovenački nacionalni tim.

- Da, svaka mu čast, jedan od mojih bližih prijatelja, dao je godine reprezentaciji i svaka mu čast. Uzeo sam kapitensku traku, ali je on pravi kapiten, svaka mu čast, možda ga ubedim da ostane - rekao je Luka Dončić.

FOTO: EPA

 

Podsetimo, nekadašnji košarkaš Partizana je najavio da mu je ovaj Eurobasket poslednji u dresu Slovenije. Ima 33 godine, kada dođe red za Mundobasket imaće 35 i dosta je. Inače, Murić je na šampionatu ovog leta prosečno davao 8,9 poena, imao je 4,4 skoka i 1,1 asistenciju po meču.


 

