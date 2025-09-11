"DAĆU MU KAPITENSKU TRAKU, SAMO NEKA SE VRATI"! Luka Dončić nakon eliminacije sa Evrobasketa čuo nove katastrofalne vesti

SLOVENIJA je izgubila šansu da se bori za medalju na Evrobasketu, ali ne samo to.

Foto: FIBA

Edo Murić je najavio kraj reprezentativne karijere. Ipak, to se nije svidelo Luki Dončiću, pošto mu je bivši košarkaš Partizana i najbolji drug u privatnom životu.

Najbolji košarkaš na Evrobasketu je istakao da se nada da će uspeti da ubedi Eda Murića da ne napusti slovenački nacionalni tim.

- Da, svaka mu čast, jedan od mojih bližih prijatelja, dao je godine reprezentaciji i svaka mu čast. Uzeo sam kapitensku traku, ali je on pravi kapiten, svaka mu čast, možda ga ubedim da ostane - rekao je Luka Dončić.

FOTO: EPA

Podsetimo, nekadašnji košarkaš Partizana je najavio da mu je ovaj Eurobasket poslednji u dresu Slovenije. Ima 33 godine, kada dođe red za Mundobasket imaće 35 i dosta je. Inače, Murić je na šampionatu ovog leta prosečno davao 8,9 poena, imao je 4,4 skoka i 1,1 asistenciju po meču.





