LUDNICA! Evo šta sve Srbija mora sad da uradi da bi stigla do finala Evropskog prvenstva u košarci 2025!

Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, nastavljeno je uz zanimljivu utakmicu Srbija - Turska, posle čega je postalo poznato kakav put "orlove" selektora Svetislava Pešića čeka do željenog finala.

FOTO: FIBA.Basketball

Podsetimo, Srbija i Turska su priredili istinski košarkaški spetkakl, a i rešili sve dileme ko s koje pozicije ide u doigravanje.

Po pravilima Evrobasketa, ukrštaju se naša, A grupa, i B, odnosno C i D, i to po standardnom principu: najbolji tim iz A igraće protiv četvrtroplasiranog iz B, A2 "ide na" B3, odnosno preostali parovi su A3-B2 i A4-B1. Isto će biti sa grupama C i D.

Dakle, naši "orlovi" će u osmini finala igrati sa trećeplasiranim iz grupe B, a to su Finci.

Srbi su se tako svrstali u "donju" polovinu žreba, a kako su Nemci kao prvoplasirani u B grupi takođe u toj polovini, sudar finalista prošlog Mundobasketa moguć je već u polufinalu Evropskog prvenstva.

No, dotad treba proći još jednu ozbiljnu prepreku...

Prođu li Pešićevi izabranici Finsku, igraće u četvrtfinalu, u sredu 10. septembra, protiv pobednika meča D1 - C4.

Ko će biti prvi u D grupi teško je i pretpostaviti, jer tri ekipe dele prvu poziciju sa po 3-1 - Izrael, Poljska i Francuska, a u poslednjem kolu, ovog četvrtka, igraju sa preostalim članovima te grupe: najpre Francuzi protiv već otpisanog Islanda, Izraelci sa Slovencima, pa Poljaci sa Belgijom. Slovenija, sa učinkom 2-2, može da "skoči" ka vrhu tabele pobedom nad Izraelcima, a imajući u vidu da je pomenuti vodeći trio u međusobnim mečevima doživeo po poraz i pobedu (Francuska je izgubila od Izraela, koji je izgubio od Poljske, koji je izgubio od Franucske), o konačnom poretku bi mogla da odlučuje koš-razlika. Pred poslednje kolo Francuzi su na +30, Izrael na +26, Poljska na +14, a Slovenija, koja može da napreduje, na +7.

Ko će biti četvrti u C grupi?

Pa, tu je pet kandidata u igri za osminu finala!

Na tabeli vode Grčka i Italija sa po 7 bodova, a po 6 su sakupili Španija, Bosna i Hercegovina i Gruzija. I, pritom, ovog četvrtka u poslednjem kolu igraju BiH - Gruzija, Italija i otpisani Kipar, te Španija - Grčka.

Mogućih ishoda nije malo, pa nije nemoguće da se desi da, recimo Dončić i Slovenija igraju protiv moćne Španije, pa pobednik tog duela da čeka Srbe u četvrtfinalu.

A ko prođe dalje, u polufinalu igra sa najboljim iz ova dva meča osmine finala, Nemačka - Portugal, te C2 - D3.

Put ka medalji je, zapravo... baš, baš težak. Jer, možda glasi Finska, pa Slovenija ili Španija, pa Nemačka.

Ali, na muci se poznaju junaci, zar ne?

A šta će sve biti, pratite i narednih dana iz minuta u minut uzpsportske stranice portala "Novosti". Na sasvim ste dobrom mestu.

Tabela grupe A:

Tabela grupe B:

BONUS VIDEO: Ovako je Nikola Jokić dočekan na aerodromu "Nikola Tesla" posle Olimpijskih igara