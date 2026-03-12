PUSTILI KRV NIKOLI JOKIĆU! Bruka i sramota šta je Srbin doživeo (VIDEO)

Košarkaši Denvera bili su bolji od ekipe Hjustona sa 129:93!

Foto: AP

I na ovom meču blistao je naš Nikola Jokić! Tripl-dabl bio je odgovor na sve! Meč je završio sa 16 poena, 12 skokova, 13 asistencija i čak 5 ukradenih lopti.

Centar Denvera igrao je meč protiv Hjuston Roketsa sa svežim krvavim ranama, što je slika koja se, nažalost, ponavlja često. Srpski as je tokom čitavog meča vodio žestoku bitku u reketu. Iako su ga defanzivci Hjustona konstantno udarali, grebali i povlačili, sudijska pištaljka je prečesto ostajala nema.

This is how Jokic ends every night of play with the double, triple and up to four players “defending” him by grabbing him by the arms, shirt, pushing him, scratching it ,etc. And they don’t call him half of the fouls he receives. @nuggets @NBA pic.twitter.com/2raOB1X4JC — BasqueTradamus (@basketradamus) March 12, 2026

Na društvenim mrežama se ubrzo proširila fotografija Nikolinog ramena i ruku, na kojima se jasno vide tragovi krvi i ogrebotine, podsećajući više na MMA borca nego na najboljeg košarkaša planete.

Navijači Denvera su besni, a komentari na mrežama su jasni: Da li je potrebno da neko Nikoli otkinu ruku da bi dobio faul?

Sramota da se tako tretira najbolji košarkaš današnjice.

You breathe on SGA it’s a foul. Jokic has to wrestle bears every night to get a couple of free throws. #MileHighBasketball pic.twitter.com/hIPnk1Ctza — Woo Pig Sooie At Altitude (@ThisOneIs4Tusk) March 12, 2026