PEŠIĆA JE ODUŠEVIO! Selektor Srbije ušao u svlačionicu i pružio ruku jednom igraču (VIDEO)
Košarkaška reprezentacija Srbije bez previše muke savladala je juče košarkaše iz Češke rezultatom 82:60 u četvrtom kolu Evrobasketa.
Sada nam je još preostala reprezentacija Turske kako bismo znali sa kog mesta u grupi "orlovi" nastavljaju put osmine finala.
A nakon pobede nad Češkom kamera je zabeležila zanimljivu scenu u svlačionici Srbije.
Bio je zadovoljan selektor Svetislav Pešić izdanjem svog tima, pa smo nakon ovog meča konačno mogli da vidimo i osmeh na njegovom licu.
Posle utakmice ušao je u svlačionicu naše reprezentacije i odao priznanje Vanji Marinkoviću koji je imao sjajnu rolu na ovom meču. Iako je proveo tek nešto više od 14 minuta na terenu, Vanja je oduševio svojom energijom i borbenošću.
Selektor mu je čestitao i tako izmamio osmeh na njegovo lice.
- Pošteno si igrao, odlično" rekao je Kari i pružio ruku Marinkoviću.
Podsećanja radi Pešić je i na konferenciji za medije istakao učinak Marinkovića.
- Vanja uđe i polomi se odmah, da dodatnu enerbiju ostalim igračima. Važno je da svako razume svoju ulogu. Tim je iznad svih nas, pa i iznad mene, dužni smo da se tako ponnašamo. Biće teških utakmica i moramo da budemo složni i jaki, to je garancija uspeha", rekao je Pešić.
BONUS VIDEO: Čudo od sportskog objekta - Nacionalni stadion u Srbiji
Preporučujemo
EVROBASKET 2025 KALKULACIJE! Srbija bira put: Ako izgubimo od Turske čeka nas pakao
02. 09. 2025. u 08:34 >> 08:46
SINE, NE RADI SE TO TAKO! Vlada Đurović žestoko opleo po jednom reprezentativcu Srbije
02. 09. 2025. u 08:16
KOŠARKAŠKI SVET U STRAHU! Loša vest za ostatak Evrobasketa – Micić se vratio
02. 09. 2025. u 08:01
"BOLNO, ALI..." Vasilije Micić posle meča Srbija - Češka
01. 09. 2025. u 22:20
TEŠKO JE BEZ BOGDANA, JOKIĆ SE DANAS NEĆE FORSIRATI: Srbija nastavlja prvenstvo bez kapitena
KOŠARKAŠKA reprezentacija Srbije će se u četvrtom kolu grupe "A" sastati sa Češkom.
01. 09. 2025. u 08:00
"ON SE BOGA NE BOJI!" Ukrajina u šoku zbog Ševčenka
Otkako je 2022. počeo rat u Ukrajini, koji Rusija zove "Specijalna vojna operacija", pravo je čudo da ukrajinski sport opstaje i na domaćoj, i na međunarodnoj sceni. Jer, samo živeti u takvim uslovima nije lako, a kamoli trenirati i nadmetati se. Pa opet, iako postoje čak i internacionalni uspesi ukrajinskih sportista, postoje i razdori. Ovo je svedočanstvo o jednom od njih - i u centru pažnje je jedna od istinskih legendi ukrajine, Andrej Ševčenko.
01. 09. 2025. u 15:24
BOŠKO JAKOVLjEVIĆ NAPUSTIO "K1": Evo na koju televiziju prelazi
OMILjENI televizijski voditelj, maneken i stilista do skoro je bio deo televizije "K1"
31. 08. 2025. u 11:33
Komentari (0)