PEŠIĆA JE ODUŠEVIO! Selektor Srbije ušao u svlačionicu i pružio ruku jednom igraču (VIDEO)

02. 09. 2025. u 09:10

Košarkaška reprezentacija Srbije bez previše muke savladala je juče košarkaše iz Češke rezultatom 82:60 u četvrtom kolu Evrobasketa.

Foto: Printskrin

Sada nam je još preostala reprezentacija Turske kako bismo znali sa kog mesta u grupi "orlovi" nastavljaju put osmine finala.

A nakon pobede nad Češkom kamera je zabeležila zanimljivu scenu u svlačionici Srbije.

Bio je zadovoljan selektor Svetislav Pešić izdanjem svog tima, pa smo nakon ovog meča konačno mogli da vidimo i osmeh na njegovom licu.

Posle utakmice ušao je u svlačionicu naše reprezentacije i odao priznanje Vanji Marinkoviću koji je imao sjajnu rolu na ovom meču. Iako je proveo tek nešto više od 14 minuta na terenu, Vanja je oduševio svojom energijom i borbenošću.

Selektor mu je čestitao i tako izmamio osmeh na njegovo lice.

- Pošteno si igrao, odlično" rekao je Kari i pružio ruku Marinkoviću.

Podsećanja radi Pešić je i na konferenciji za medije istakao učinak Marinkovića.

- Vanja uđe i polomi se odmah, da dodatnu enerbiju ostalim igračima. Važno je da svako razume svoju ulogu. Tim je iznad svih nas, pa i iznad mene, dužni smo da se tako ponnašamo. Biće teških utakmica i moramo da budemo složni i jaki, to je garancija uspeha", rekao je Pešić.

BONUS VIDEO: Čudo od sportskog objekta - Nacionalni stadion u Srbiji

 

