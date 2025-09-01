TRENUTAK KADA JE SRBIJA ZANEMELA: Ovako se Vasilije Micić povredio na Evrobasketu (VIDEO)

Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, nastavljeno je uz zanimljivu utakmicu Srbija - Češka, koju je obeležila i povreda VAsilija Micića.

Screenshot

Podsetimo, Srbija je pobedila Češku, ali nakon što je Nikola Jović posekao prst krajem prvog poluvremena, krajem drugog se povredio i iskusni plejmejker.

Naime, Micić je u četvrtoj deonici dobio udarac u rebra, zbog čega je uz bolnu grimasu napustio parket i nije igrao potom.

Evo i video snimka te povrede:

U kakvom je stanju, i on i Nikola Jović, biće više poznato u satima i danu koji sledi.

Vasilije Micic’in aldığı darbe ve yerde kaldığı anlar. pic.twitter.com/X4xOxzbG69 https://t.co/OU53gbTCmb — Euroleague Basketbolu (@EBasketbolu) September 1, 2025

