Košarka

TRENUTAK KADA JE SRBIJA ZANEMELA: Ovako se Vasilije Micić povredio na Evrobasketu (VIDEO)

Новости онлине

01. 09. 2025. u 22:15

Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, nastavljeno je uz zanimljivu utakmicu Srbija - Češka, koju je obeležila i povreda VAsilija Micića.

ТРЕНУТАК КАДА ЈЕ СРБИЈА ЗАНЕМЕЛА: Овако се Василије Мицић повредио на Евробаскету (ВИДЕО)

Screenshot

Podsetimo, Srbija je pobedila Češku, ali nakon što je Nikola Jović posekao prst krajem prvog poluvremena, krajem drugog se povredio i iskusni plejmejker.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Naime, Micić je u četvrtoj deonici dobio udarac u rebra, zbog čega je uz bolnu grimasu napustio parket i nije igrao potom.

Evo i video snimka te povrede:

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

U kakvom je stanju, i on i Nikola Jović, biće više poznato u satima i danu koji sledi.

BONUS VIDEO: Ovako je Nikola Jokić dočekan na aerodromu "Nikola Tesla" posle Olimpijskih igara

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

11 LETA ŽIVI POD BOMBAMA Pismo ruske devojčice iz Donbasa Makronu: Ako želite rat s Rusijom, setite se Napoleona!
Svet

0 0

11 LETA ŽIVI POD BOMBAMA Pismo ruske devojčice iz Donbasa Makronu: "Ako želite rat s Rusijom, setite se Napoleona!"

RUSKA devojčica Faina Savenkova iz Luganska, koja već više od deceniju živi pod stalnim eksplozijama, obratila se francuskom predsedniku Emanuelu Makronu, koji je Rusiju nazvao "kanibalskom zemljom" i podsetila da je Francuska jedna od država koje garantuju ispunjenje Minskih sporazuma, koji bi trebalo da obezbeđuju prekid vatre u Donjeckoj i Luganskoj oblasti.

01. 09. 2025. u 15:22

ON SE BOGA NE BOJI! Ukrajina u šoku zbog Ševčenka
Fudbal

0 8

"ON SE BOGA NE BOJI!" Ukrajina u šoku zbog Ševčenka

Otkako je 2022. počeo rat u Ukrajini, koji Rusija zove "Specijalna vojna operacija", pravo je čudo da ukrajinski sport opstaje i na domaćoj, i na međunarodnoj sceni. Jer, samo živeti u takvim uslovima nije lako, a kamoli trenirati i nadmetati se. Pa opet, iako postoje čak i internacionalni uspesi ukrajinskih sportista, postoje i razdori. Ovo je svedočanstvo o jednom od njih - i u centru pažnje je jedna od istinskih legendi ukrajine, Andrej Ševčenko.

01. 09. 2025. u 15:24

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PEH ZA PEHOM ORLOVA! Srbija pobedila Češku pred veliki derbi sa Turskom, ali...
Košarka

0 18

PEH ZA PEHOM "ORLOVA"! Srbija pobedila Češku pred veliki derbi sa Turskom, ali...

Košarkaška reprezentacija Srbije je pobedila Češku u 4. kolu Evrobasketa ali uz novi peh, i to pred veliki derbi prve runde nadmetanja, sa Turskom. U prvom meču otkako je postalo poznato da će do kraja Evropskog prvvesntva igrati bez povređenog kapitena Bogdana Bogdanovića, "orlovi" jesu zgromili Čehe - o čemu konačan rezultat sasvim dovoljno govori - 82:60, ali je peh doživeo Nikola Jović, koji je posekao prst šuterske ruke prilikom jedne defanzivne akcije, da bi i Vasilije Micić prevremeno završio meč, zbog udarca laktom u rebro. Posle dana odmora, izabranici selektora Svetislava Pešića o prvom mestu u grupi odlučivaće u sredu od 20.15 protiv dosad takođe neporažene Turske.

01. 09. 2025. u 21:58 >> 21:59

Politika
Tenis
Fudbal
OSVOJITE AUTOMOBIL I MNOGE DRUGE VREDNE NAGRADE!

OSVOJITE AUTOMOBIL I MNOGE DRUGE VREDNE NAGRADE!