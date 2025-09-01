TRENUTAK KADA JE SRBIJA ZANEMELA: Ovako se Vasilije Micić povredio na Evrobasketu (VIDEO)
Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, nastavljeno je uz zanimljivu utakmicu Srbija - Češka, koju je obeležila i povreda VAsilija Micića.
Podsetimo, Srbija je pobedila Češku, ali nakon što je Nikola Jović posekao prst krajem prvog poluvremena, krajem drugog se povredio i iskusni plejmejker.
Naime, Micić je u četvrtoj deonici dobio udarac u rebra, zbog čega je uz bolnu grimasu napustio parket i nije igrao potom.
Evo i video snimka te povrede:
U kakvom je stanju, i on i Nikola Jović, biće više poznato u satima i danu koji sledi.
BONUS VIDEO: Ovako je Nikola Jokić dočekan na aerodromu "Nikola Tesla" posle Olimpijskih igara
