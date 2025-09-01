Košarka

BRAZILCI PRVACI AMERIKE! Jago proglašen za MVP-a, Smart i Kaboklo u idealnoj petorci

01. 09. 2025. u 09:19

Košarkaši Brazila postali su prvaci Amerike peti put pošto su predvođeni najkorisnijim (MVP) igračem turnira Jagom Dos Santosom u finalu savladali Argentinu rezultatom 55:47.

БРАЗИЛЦИ ПРВАЦИ АМЕРИКЕ! Јаго проглашен за МВП-а, Смарт и Кабокло у идеалној петорци

Jago, doskorašnji član Crvene zvezde, predvodio je Brazil i u finalu sa 14 poena, dva skoka i pet asistencija, pa je opravdano proglašen za najkorisnijeg igrača AmeriKupa, zvaničnog FIBA prvenstva Severne, Centralne i Južne Amerike.

Uz Jaga, u idealnu petorku turnira uvršteni su i njegov nekadašnji saigrač iz Zvezde, Amerikanac Džavonte Smart, kao i zemljak Bruno Kaboklo, bivši igrač Partizana.

Tu su još i Huan Fernandez iz Argentine i Kišon Džordž iz Kanade koja je ostala bez medalje jer je u meču za bronzu poražena od SAD rezultatom 90:85.

