BRAZILCI PRVACI AMERIKE! Jago proglašen za MVP-a, Smart i Kaboklo u idealnoj petorci

Košarkaši Brazila postali su prvaci Amerike peti put pošto su predvođeni najkorisnijim (MVP) igračem turnira Jagom Dos Santosom u finalu savladali Argentinu rezultatom 55:47.

FOTO: KK Budućnost/Filip Roganović/ABA liga

Jago, doskorašnji član Crvene zvezde, predvodio je Brazil i u finalu sa 14 poena, dva skoka i pet asistencija, pa je opravdano proglašen za najkorisnijeg igrača AmeriKupa, zvaničnog FIBA prvenstva Severne, Centralne i Južne Amerike.

Uz Jaga, u idealnu petorku turnira uvršteni su i njegov nekadašnji saigrač iz Zvezde, Amerikanac Džavonte Smart, kao i zemljak Bruno Kaboklo, bivši igrač Partizana.

Tu su još i Huan Fernandez iz Argentine i Kišon Džordž iz Kanade koja je ostala bez medalje jer je u meču za bronzu poražena od SAD rezultatom 90:85.

