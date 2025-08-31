Košarka

STRUČNJAK ŽESTOKO UDARIO NA "ORLOVE": "Ne može tako, sve pada na Jokića, dok dođemo do finala..."

Александар Илић
Aleksandar Ilić

31. 08. 2025. u 08:59

SRBIJA je savladala Letoniju u 3. kolu Evropskog prvenstva u košarci, najbolji na terenu bio je Nikola Jokić sa 39 poena i 10 skokova. Ipak, ako je verovati stručnjacima nije sve bilo bajno.

СТРУЧЊАК ЖЕСТОКО УДАРИО НА ОРЛОВЕ: Не може тако, све пада на Јокића, док дођемо до финала...

Foto: FIBA

Nekadašnji košarkaški trener, a sada analitičar na Arena sport TV Vlade Đurović veruje da je Nikoli Jokiću potrebna pomoć, dodaje da se od visokih igrača mnogo više očekivalo, ponajviše od NIkole Milutinova. 

- Ne treba da se sekiramo, treba da se pripremimo za Turke. Zato je ta utakmica dobra, da Milutinov odigra malo više jer danas nije dovoljno... Bez koša iz igre, nije penal dao, nije se upisao, ne može tako - poručio je Đurović, pa dodao:

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

- Sve pada na Jokića, sve na Jokića, dok dođemo do finala Jokić će biti mrtav od umora. Mora Milutinov malo više da preuzme, ima i drugih koji bi mogli više da preuzmu odgovornost i bolje da odigraju. Sve u svemu dobro je.

Košarkaši Srbije u nedelju će imati dan odmora, a već u ponedeljak (20.15, RTS 1, Arena 1 premijum) igraju meč 4. kola A grupe protiv selekcije Turske.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Srbija je dosad zabeležila tri pobede na Evropskom prvenstvu - protiv Estonije, Portugala i Letonije.

BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014? 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OSVOJITE AUTOMOBIL I MNOGE DRUGE VREDNE NAGRADE!

OSVOJITE AUTOMOBIL I MNOGE DRUGE VREDNE NAGRADE!