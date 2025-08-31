STRUČNJAK ŽESTOKO UDARIO NA "ORLOVE": "Ne može tako, sve pada na Jokića, dok dođemo do finala..."

SRBIJA je savladala Letoniju u 3. kolu Evropskog prvenstva u košarci, najbolji na terenu bio je Nikola Jokić sa 39 poena i 10 skokova. Ipak, ako je verovati stručnjacima nije sve bilo bajno.

Foto: FIBA

Nekadašnji košarkaški trener, a sada analitičar na Arena sport TV Vlade Đurović veruje da je Nikoli Jokiću potrebna pomoć, dodaje da se od visokih igrača mnogo više očekivalo, ponajviše od NIkole Milutinova.

- Ne treba da se sekiramo, treba da se pripremimo za Turke. Zato je ta utakmica dobra, da Milutinov odigra malo više jer danas nije dovoljno... Bez koša iz igre, nije penal dao, nije se upisao, ne može tako - poručio je Đurović, pa dodao:

- Sve pada na Jokića, sve na Jokića, dok dođemo do finala Jokić će biti mrtav od umora. Mora Milutinov malo više da preuzme, ima i drugih koji bi mogli više da preuzmu odgovornost i bolje da odigraju. Sve u svemu dobro je.

Košarkaši Srbije u nedelju će imati dan odmora, a već u ponedeljak (20.15, RTS 1, Arena 1 premijum) igraju meč 4. kola A grupe protiv selekcije Turske.

Srbija je dosad zabeležila tri pobede na Evropskom prvenstvu - protiv Estonije, Portugala i Letonije.

