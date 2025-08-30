HAOS NA KONFERENCIJI! Svetislav Pešić besneo: Kakva su to pitanja, bre, ajde?! Nemoj da čujem više to!

Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, nastavljeno je uz burnu utakmicu Srbija - Letonija, a selektor "orlova" Svetislav Pešić je potom održao konferenciju za štampu koja je bila burnija nego ijedna njegova pre.

FOTO: FIBA

Podsetimo, Srbija je pobedila Letoniju, posle čega je strateg našeg državnog tima ovako započeo obraćanje novinarima:



- Hteo bih najpre da čestitam mojim igračima na ovoj važnoj pobedi. Ništa više od toga, i ništa manje od toga. Očekivali smo da će biti ovako, teško, neizvesno. Iako smo od sredine prve četvrtine mi vodili, a ako bismo samo rezultatski gledali, sve smo kontrolisali, no teška je ovo bila utakmica. Oba tima su igrala na visokm nivou koncentraciju, samo pogledajte slobodna bacanja, maltene 100%. Srbija 18/18, a Letonija 22/23! Toliko su igrači bili fokusirani na ovaj meč. Naravno, ovo je samo jedna utakmica. I nije samo poslednja. Moramo da igramo još. Žao mi je, ali tako je (smeh). Najvažnije bilo da završimo ovo, pa je sad najvažnija sledeća utakmica. Sada još da vidimo kako će se razvijati situacija sa Bogdanom Bogdanovićem, ali sa ovim pristupom, sa ovom koncentracijom, moći ćemo da kontrolišemo našu sudbinu.

Tada su se desila dva zanimljiva pitanja.

Prvo je bilo kako komentariše prisustvo policije na konjima koja je dočekala srpsku delegaciju pred halom i da li misli da je to bilo zbog Nikole Jokića.

- Ne znam, nisam ja to ni video. Ne mogu da pričam o onome što nisam video - rekao je strateg Srbije.

A onda jedna nazgled obična znatiželja novinara: Ognjen Dobrić, koji je takođe bio na konferenciji za štampu, upitan je kakva je to bila rasprava sa selektorom Letonaca na kraju meča. Umesto beka Srbije, odgovorio je Pešić:

- 'Ajde sad, kakva su to pitanja? Hajde da pričamo o košarci! Šta 'šta se desilo', ništa se nije desilo! Šta se desilo, završila se utakmica, svi su uzbuđeni...

- Nije bilo sa trenerom... - ubacio se Dobrić, a selektor Srbije nastavio:

- Kakva su to pitanja, bre, ajde?! Dolazite iz Srbije? Šta biste vi sada, da bodete? Nemoj da čujem više ta pitanja! Uopšte nemoj da se javljaš! Kakav je to način... Mi pričamo o košarci, a ti nemaš druga pitanja, postavljaš kako smo se pozdravljali, i tako dalje... Ajde, beži tamo! Možeš da pitaš, ali mene nemoj da pitaš do kraja ovog prvenstva! Kakav je to način... - rekao je Pešić pre nego što je konferencija nastavljena.

I to ovako:

PRVO O POVREĐENOM BOGDANU, A ONDA... Svetislav Pešić: Ne može Dobrić da bude Jokić, ali ne može ni Jokić da bude Dobrić!

BONUS VIDEO: Ovako je Nikola Jokić dočekan na aerodromu "Nikola Tesla" posle Olimpijskih igara