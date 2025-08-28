Košarka

AMERI GLEDAJU I NE VERUJU! Oglasila se NBA liga zbog Nikole Jokića (VIDEO)

Новости онлине

28. 08. 2025. u 10:17

KAKO je moćna Srbija, kako je moćan Nikola Jokić.

Foto: FIBA

Istina je da Estonija nije košarkaški krem, ali način na koji su odigrali pripremne utakmice i ovu na otvaranju Evropskog prvenstva "orlovi" su zadivili ceo svet. 

Najbolji igrač planete Nikola Jokić nije previše zapinjao, ali i pored toga, naročito jednim potezom je oduševio na premijeri Evrobasketa.

Naime, u situaciji kada je stao pod košem Estonije i privukao celu odbranu na sebe, Jokić je u svom stilu napravio nekoliko pivotiranja, a onda potpuno neočekivano poslao pas iza glave u korner, pravo u ruke Aleksi Avramoviću.

Iako šut srpskog beka nije završio u obruču, publika u Šaomi Areni ostala je bez daha, a sama asistencija momentalno je postala tema i van granica Evrope.

Na zvaničnom nalogu NBA lige ubrzo se pojavio i šaljiv komentar, praćen snimkom tog poteza.

- Nikola Jokiću, da li se ti šališ? Samo nekoliko minuta nakon početka igre Srbije na Evrobasketu!".

Šteta što Aleksa nije pogodio...

