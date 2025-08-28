AMERI GLEDAJU I NE VERUJU! Oglasila se NBA liga zbog Nikole Jokića (VIDEO)
KAKO je moćna Srbija, kako je moćan Nikola Jokić.
Istina je da Estonija nije košarkaški krem, ali način na koji su odigrali pripremne utakmice i ovu na otvaranju Evropskog prvenstva "orlovi" su zadivili ceo svet.
Najbolji igrač planete Nikola Jokić nije previše zapinjao, ali i pored toga, naročito jednim potezom je oduševio na premijeri Evrobasketa.
Naime, u situaciji kada je stao pod košem Estonije i privukao celu odbranu na sebe, Jokić je u svom stilu napravio nekoliko pivotiranja, a onda potpuno neočekivano poslao pas iza glave u korner, pravo u ruke Aleksi Avramoviću.
Iako šut srpskog beka nije završio u obruču, publika u Šaomi Areni ostala je bez daha, a sama asistencija momentalno je postala tema i van granica Evrope.
Na zvaničnom nalogu NBA lige ubrzo se pojavio i šaljiv komentar, praćen snimkom tog poteza.
- Nikola Jokiću, da li se ti šališ? Samo nekoliko minuta nakon početka igre Srbije na Evrobasketu!".
Šteta što Aleksa nije pogodio...
Bonus video: ČIJE JE KOSOVO? Mališani Crvene zvezde su u Moskvi ovako reagovali na povike ruskih navijača (VIDEO)
Preporučujemo
SRBI SU ČUDO! Nikola Jokić je pozdravio sve, a onda je u svlačionicu ušao on... (VIDEO)
28. 08. 2025. u 09:11
BURA NA EVROBASKETU! Svetislav Pešić besan na konferenciji za štampu, evo i na koga!
27. 08. 2025. u 22:28
"NEMA OPRAVDANjA!" Selektor Estonije LjUT na svoje košarkaše zbog poraza od Srbije!
27. 08. 2025. u 22:21
FENEROVI NAVIJAČI OVO ČEKAJU 16 DUGIH GODINA: Benfika juri peto uzastopno učešće u grupnoj/ligaškoj fazi LŠ
BENFIKA i Fenerbahče odlučuju u Lisabonu o plasmanu u grupnu fazu Lige šampiona, nakon što je prvi meč u Istanbulu završen bez golova.
27. 08. 2025. u 07:30
TENIS U NEVERICI: Vrhunska teniserka zarađuje i na sajtu za odrasle, evo šta je još otkriveno o njoj! (FOTO)
Ljubitelji tenisa su, dok traje Ju-Es open 2025 (US Open), ostali zatečeni kada su saznali da je donedavna članica Top 100 na rang listi Ženske teniske asocijacije (VTA) rešila da pored "belog sporta" - zarađuje i na čuvenom sajtu za odrasle.
27. 08. 2025. u 18:57
NEOBJAŠNjEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - "poštuju" stari kalendar (FOTO/VIDEO)
PRAVOSLAVNI vernici 28. avgusta slave Veliku gospojinu, a zanimljiv fenomen, koji nauka još nije objasnila, vezuje se za ovaj praznik na grčkom ostrvu Kefalonija. Doduše - ne za 28. avgust, već za 15. kada se Velika gospojina slavila po starom kalendaru. U to vreme, svake godine, u jednu crkvu dolazi veliki broj zmija, što je navelo maštovite lokalce da iskonstruišu brojne legende.
28. 08. 2025. u 11:02
Komentari (0)