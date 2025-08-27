POČELO EVROPSKO PRVENSTVO: Litvanija ubedljiva na startu takmičenja!
LITVANIJA je opravadala ulogu favorita protiv Velike Britanije i trijumfovala je na startu Evropskog prvenstva sa 94:70 (23:15, 18:18, 24:17, 29:20).
Iako je baltička selekcija na ovaj šampionat došla bez prve zvezde Domantasa Sabonisa to se nije osetilo na ovoj utakmici.
Izabranici Rimasa Kurtinaitisa su dobro otvorili meč, pošto su prvi kvartal dobili sa 23:15. Rival se koliko toliko držao u prvom poluvremenu i zaostajao je osam razlike nakon 20 minuta igre - 41:33.
Ipak, treći period bio je presudan za ishod ovog susreta. Dobri su bili Litvanci na oba kraja parketa i tad su prelomili utakmicu pošto su poslednji kvartal dočekali sa velikih 65:50.
Četvrta četvrtina je pripala Britancima koji su uspeli samo da ublaže poraz i jasno je da će priliku za prvu pobedu morati da potraže protiv slabijeg protivnika kao što je Švedska.
Neverovatno zvuči podatak da je Litvanije pobedila ovako ubedljivo s obzirom na to da je za tri poena šutirala 2/19.
Najefikasniji kod pobednika bio je Jonas Valančiunas sa 18 poena, pratio ga je Azulas Tubelis sa 17. Na drugoj strani najbolji je bio Akvasi Jeboa sa 17, dok je Tarik Filip brojao do 10.
Pored ove dve selekcije u grupi B se nalaze još domaćin Finska, Crna Gora, Nemačka i Švedska.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
Preporučujemo
HRVATI GRME! Srbi i Crnogorci im zabili nož u leđa
27. 08. 2025. u 11:51
KAKAV OBRT! Zvezdi stigla zabrana iz UEFA?
27. 08. 2025. u 08:36
FENEROVI NAVIJAČI OVO ČEKAJU 16 DUGIH GODINA: Benfika juri peto uzastopno učešće u grupnoj/ligaškoj fazi LŠ
BENFIKA i Fenerbahče odlučuju u Lisabonu o plasmanu u grupnu fazu Lige šampiona, nakon što je prvi meč u Istanbulu završen bez golova.
27. 08. 2025. u 07:30
KIPRANI RASPAMETILI CELU SRBIJU: Ovo su uradili navijači Pafosa protiv Crvene zvezde! (VIDEO)
Crvena zvezda nije uspela da se peti put plasira u Ligu šampiona, kiparski Pafos se ispostavio kao nepremostiva prepreka - i to poslednja pred elitno takmičenja, ali navijači tog kluba oduševili su celu Srbiju.
27. 08. 2025. u 15:25
DIPLOMATSKI SKANDAL U EVROPI: Otkriveni agenti, radili za Trampa - poznato šta im je bio plan
DANSKA vlada je opozvala otpravnika poslova SAD u zemlji nakon što su obaveštajne službe tamo otkrile da najmanje tri američka državljanina rade na "operacijama uticaja" na Grenlandu kako bi zemlju udaljili od Danske i približili SAD.
27. 08. 2025. u 13:24
Komentari (0)