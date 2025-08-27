POČELO EVROPSKO PRVENSTVO: Litvanija ubedljiva na startu takmičenja!

LITVANIJA je opravadala ulogu favorita protiv Velike Britanije i trijumfovala je na startu Evropskog prvenstva sa 94:70 (23:15, 18:18, 24:17, 29:20).

Foto: EPA-EFE/KIMMO BRANDT

Iako je baltička selekcija na ovaj šampionat došla bez prve zvezde Domantasa Sabonisa to se nije osetilo na ovoj utakmici.

Izabranici Rimasa Kurtinaitisa su dobro otvorili meč, pošto su prvi kvartal dobili sa 23:15. Rival se koliko toliko držao u prvom poluvremenu i zaostajao je osam razlike nakon 20 minuta igre - 41:33.

Ipak, treći period bio je presudan za ishod ovog susreta. Dobri su bili Litvanci na oba kraja parketa i tad su prelomili utakmicu pošto su poslednji kvartal dočekali sa velikih 65:50.

Tadas Sedekerskis/Foto: EPA-EFE/KIMMO BRANDT

Četvrta četvrtina je pripala Britancima koji su uspeli samo da ublaže poraz i jasno je da će priliku za prvu pobedu morati da potraže protiv slabijeg protivnika kao što je Švedska.

Neverovatno zvuči podatak da je Litvanije pobedila ovako ubedljivo s obzirom na to da je za tri poena šutirala 2/19.

Najefikasniji kod pobednika bio je Jonas Valančiunas sa 18 poena, pratio ga je Azulas Tubelis sa 17. Na drugoj strani najbolji je bio Akvasi Jeboa sa 17, dok je Tarik Filip brojao do 10.

Pored ove dve selekcije u grupi B se nalaze još domaćin Finska, Crna Gora, Nemačka i Švedska.

