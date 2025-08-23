HOĆE LI NAM ON BITI TALIJA? Milutinov pozirao sa divljom životinjom pred Evrobasket (FOTO)

KOŠARKAŠI Srbije prvi su favoriti na Evropskom prvenstvu, te u sjajnom raspoloženju dočekuju Evrobasket.

Foto: EPA-EFE/CAROLINE BREHMAN

Izabranici Svetislava Pešića bili su više nego ubedljivi na pripremnim mečevima, a jedna slika nakon meča Srbija - Slovenija oduševila je narod.

Srpski centar Nikola Milutinov je imao zanimljiv susret sa medvedom.

On je to ovekovečio slikom koju je objavio na Instagramu, a možda bi upravo ova mala "divlja" životinja mogla da donese sreću našem timu na Evropskom šampionatu.

