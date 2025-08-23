Košarka

HOĆE LI NAM ON BITI TALIJA? Milutinov pozirao sa divljom životinjom pred Evrobasket (FOTO)

Новости онлајн

23. 08. 2025. u 09:20

KOŠARKAŠI Srbije prvi su favoriti na Evropskom prvenstvu, te u sjajnom raspoloženju dočekuju Evrobasket.

ХОЋЕ ЛИ НАМ ОН БИТИ ТАЛИЈА? Милутинов позирао са дивљом животињом пред Евробаскет (ФОТО)

Foto: EPA-EFE/CAROLINE BREHMAN

Izabranici Svetislava Pešića bili su više nego ubedljivi na pripremnim mečevima, a jedna slika nakon meča Srbija - Slovenija oduševila je narod. 

Srpski centar Nikola Milutinov je imao zanimljiv susret sa medvedom. 

On je to ovekovečio slikom koju je objavio na Instagramu, a možda bi upravo ova mala "divlja" životinja mogla da donese sreću našem timu na Evropskom šampionatu.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“ 

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu

ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu