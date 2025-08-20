Košarka

PEŠIĆ SKRATIO SPISAK?! Najnovije vesti iz tabora Srbije pred Evrobasket!

Новости онлине

20. 08. 2025. u 14:37

Selektor muške košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić nedavno je poveo 15 igrača u Minhen, na pripremni turnir na kome su "orlovi" trijumfovali pobedivši i aktuelne prvake sveta, a izgleda da je danas postalo poznato i ko od srpskih košarkaša definitivno neće na Evrobasket.

Screenshot: RTS

Italijanski novinari, konkretno Jakopo De Santis, kao "hitnu" vest javljaju informaciju koju je objavio Meridijansport, a to je da Alen Smailagić neće učestvovati na Evrobasketu, već će se uputiti u Bolonju.

On, navodno, zbog povrede neće moći da pomogne saigračima iz reprezentacije na šampionatu Evrope.

Alen Smailagić, košarkaški reprezentativac Srbije / FOTO: FIBA

Imajući u vidu da nije putovao u Minhen, a da tamo nije išao ni Uroš Trifunović, za kojeg su ranije pojedini mediji javili da je "otpao sa spiska", preostalih 15 igrača Srbije na spisku selektora Svetislava Pešića su:

Aleksa Avramović, Stefan Jović, Vasilije Micić, Nikola Topić, Bogdan Bogdanović, Marko Gudurić, Vanja Marinković, Ognjen Dobrić, Dejan Davidovac, Nikola Jović, Filip Petrušev, Nikola Jokić, Nikola Milutinov, Tristan Vukčević i Balša Koprivica.

Podsetimo, košarkaši Srbije će u četvrtak 21. avgusta u Beogradu imati generalnu probu za Evrobasket protiv selekcije Slovenije.

Šampionat Evrope na programu je od od 27. avgusta do 14. septembra u Letoniji, Finskoj, Poljskoj i Kipru.

Srbija će igrati u grupi u Rigi sa selekcijama Letonije, Turske, Portugalije, Estonije i Češke.

Bonus video: Iza kulisa - detalj iz svlačionice košarkaša Srbije posle osvajanja bronze na Olimkpijskim igrama u Parizu

 

