Da je Srbija zemlja košarke - znaju svi. Ili skoro svi. A od danas to svakako zna i Albanija.

FOTO: FIBA.Basketball

U mađarskom Miškolcu održava se Evropsko prvenstvo tzv. "B" divizije za košarkašice do 20 godina starosti. Srbiji, naravno, u košarci nije mesto u drugoj ligi, ali kada se već tamo dospelo zbog prethodnog lošeg rezultata, red je da se pokaže - kako, zapravo, stoje stvari u ovom sportu.

Na žalost po Albanke, upravo one su platile ceh.

I to prilično ozbiljan.

Uostalom, kada se desi da za jednu četvrtinu daju samo dva poena, i to na šampionatu Evrope, jasna je to naznaka o kakvom se debaklu radilo. Ili, kada najefikasnija albanska igračica posle trideset i šest minuta igre ima - dva poena, i to dovoljno govori o sudaru "dva sveta različita".

A u košarkašom smislu, to svakako jesu.

Srpkinje su toliko gospodarile terenom da su u prvoj deonici primile samo osam poena, potom u drugoj tek dva (i to posle 24 svoja uzastopna!), pa su već na poluvremenu imale nestvarnih 56:10 u svoju korist.

U gotovo istom ritmu su naše košarkaške nade nastavile da igraju i posle velikog predaha, te su u trećoj četvrtini takođe primile prvi (i jedini) pogodak tek posle sopstvene serije od 24:0.

Na kraju, posle 85:12 na semaforu pred poslednjih deset minuta, konačan rezultat glasio je 116:22 u korist Srbije. Istorijski rezultat za šampionat "starog kontinenta", nema šta... Uostalom, pobede od 94 razlike - izuzetna su retkost.

A statistika - nestvarna

Kada se radi o ekipi trenera Miloša Pavlovića, sve košarkašice su se upisale u listu strelaca, i to: Ivona Đikanović 14 poena, Jana Vesić 4, Imana Ćosović 17, Tara Dačić 10, Manuela Piljević 8, Minja Aranđelović 10, Anđela Janić 8, Jovana Jevtović 9, Andrea Vasiljević 2, Daria Nestorov 15, Ana Milanović 15 i Sofija Todorović 4.

U albanskoj selekciji, čiji je selektor Vladimir Džeka, Sajda Danaj je ubacila osam poena, Eni Diša četiri, a nijedna druga njihova saigračica nije dala više od dva.

Srbija je šutirala za dva poena sa 73% uspešnosti (38/52) njene suparnice sa samo 27% (10/36). Naše košarkašice su dale osam trojki iz 24 pokušaja (33%), a Albanke nijednu iz 15 šuteva. Pa opet, bilo je nečeg u čemu su albanske košarkaške nade bile bolje od rivalki iz Srbije - preciznije su izvodile slobodna bacanja: 66% naspram 59% (2/3 naspram 16/27).

U skokovima je bilo 52:15 za Srbiju, u asistencijama 26:6, a u blokadama 3:0.

Šta sledi?

U prvom kolu, naše mlade reprezentativke su pobedile Bugarsku sa 88:67, a na kraju preliminarne faze igraće protiv dosad neporaženih Dankinja.

Podrška Košarkaškog saveza Srbije

Uz U20 ekipu Srbije je potpredsednica KSS za žensku košarku Ana Joković. Ona će tokom celog prvenstva u Miškolcu biti uz naše mlade košarkašice.

