VUČEVIĆ OTKRIO IGRA LI NIKOLA JOKIĆ NA EVROBASKETU! Crnogorac zapanjio Srbiju

Nikola Jokić, najbolji košarkaš današnjice ma šta MVP glasanja "stručnjaka" u NBA ligi govorila, bio je jedna od tema o kojoj je govorio njegov imenja Vučević, zvezda crnogorske reprezentacije.

Vučević ne samo da je obradovao ljubitelje košarke u Srbiji najavivši da Jokić stiže na ovogodišnje Evropsko prvenstvo, već ih je i šokirao (a možda još više i javnost u Crnoj Gori) jer će, iako će nastupati za crnogorsku reprezentaciju, navijati da Srbi osvoje zlato.

Evo šta je NBA centar i trenutno član Čikago bulsa rekao u tom segmentu intervjua za podgoričke "Vijesti":

Srbija je glavni favorit!

Kada je reč o prvom favoritu na Eurobasketu, onda Vučević nema dilemu:

„Tu bih izdvojio samo Srbiju. Srbija je glavni favorit. Najkompletnija ekipa, sa najvećim iskustvom, dugo igraju zajedno. Predvođeni su Nikolom Jokićem, najboljim igračem na svetu. To je tim koji je imao sjajan rezultat na Olimpijskim igrama i mislim da će ove godine da dođu do zlata. Lično bih to voleo zbog njih, jer imaju kvalitet da dođu do titule. Posle Srbije je Nemačka. Francuzi su dosta oslabljeni, ne znam u kakvom će sastavu Španci biti...“

Napušta reprezentaciju?

Igranje za reprezentaciju je uvijek velika čast, ističe Vučević.

„Uvek je lepo doći, igrati i predstavljati svoju zemlju. Pogotovo na velikim takmičenjima, gde se okupe svi najbolji košarkaši. Drugačije je u odnosu na igranje u klubu. Drugačiji su osećaj, hemija između igrača, energija... Imaš jednu reprezentaciju za koju igraš. Predstavljaš svoj narod, čitava zemlja te gleda, to je posebna draž.“

A velika reprezentativna karijera se bliži kraju. Vučević će u oktobru napuniti 35 godina, mečevi na Evrobasketu će verovatno biti poslednji u dresu nacionalnog tima.

„Mislim da će posle Evropskog prvenstva to biti to. Potrudiću se maksimano da dam sve od sebe, da uživam, da napravimo što bolji rezultat. Ulazim u poslednji period svoje karijere. Fokus će biti na drugim stvarima - da tokom leta odmorim, posvetim se porodici. Nije sto odsto, ali u ovom trenutku tako razmišljam, verovatno su poslednji nastupi za reprezentaciju na Evropskom prvenstvu.“

Ostaje u Čikagu



Iza Nikole Vučevića je još jedna odlična sezona u NBA ligi, 14. u karijeri. Prosečno je postizao 18,5 poena, uz 10,1 skok. Krajem februara je ispisao istoriju i na utakmici protiv Feniksa premašio brojku od 10.000 skokova u karijeri.

„Zadovoljan sam kako je sezona prošla. Ekipa je bila podmlađena, niko nije znao šta da očekujemo. Krajem sezone smo igrali dobru, lepu košarku, dosta brzu, na veliki broj poena, to je dobro izgledalo. Ostaje žal što smo protiv Majamija podbacili, nismo stigli do plej-ofa. Ulazak u plej-in je bio pozitivna stvar za nas. Imao sam lično dobru sezonu, najbitnije je da sam bio zdrav. Odigrao sam 73 utakmice, bio konstantan, što je za mene veoma bitno. Zadovoljan sam što sam u 14. sezoni ostao na svom nivou i nastavio da igram dobro. Nadam se da će tako ostati."

Podsetimo, naši "orlovi" su svrstani u grupu A prvenstva Evrope, koja će se nadmetati u Rigi, a u kojoj su još i nacionalne selekcije Letonije (kao jednog od četiri domaćina šampionata), Portugala, Estonije, Turske i Češke.

Iz svake od četiri šestočlanih grupa u nokaut fazu prolazi po četiri najsupešnije ekipe.

Evo i kompletnog ishoda žreba:

Evropsko prvenstvo u košarci - Evrobasket 2025 - grupe Grupa A (Riga, Letonija) Grupa B (Tampere, Finska) Grupa C (Limasol, Kipar) Grupa D (Katovice, Poljska) Portugal Nemačka Kipar Island Estonija Finska Italija Francuska Letonija V. Britanija Gruzija Slovenija Turska Litvanija Španija Poljska Srbija Švedska Grčka Belgija Češka Crna Gora BiH Izrael

Kada i gde se održava Evrobasket?

Evropsko prvenstvo će biti održano od 27. avgusta do 14. septembra ove godine u Letoniji, Poljskoj, Finskoj i na Kipru.

Koji je sistem takmičenja na Evrobasketu 2025?

Riga, glavni grad Letonije, ne samo da je bio mesto održavanja žreba za Evropsko prvenstvo u košarci, već i završnice turnira.

No, Evrobasket će se najpre odvijati kroz četiri grupe od po šest reprezentacije, a iz svake od njih po četiri selekcije idu u nokaut fazu, osiminu finala.

Srbiju niko nije izabrao pre žreba!

Pre žreba, zemlje-domaćini imali su mogućnost da izaberu jednog rivala koji će s njima biti u grupi.

Ono što se unapred znalo, to je da će Letonci biti u grupi A, i igrati svoje mečeve u Rigi, Finci u grupi B i igrati u Tampereu, Kiprani u grupi C i igraće u Limasolu, a Poljaci će biti u grupi D, čiji su mečevi u Katovicama.

Pred žreb, Letonci su odbarali Estoniju za svoju grupu, Finci Litvaniju, Kiprani Grčku, a Poljaci Islanđane.

