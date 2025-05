SENZACIJA! Vraća se Vasa Micić? Na raskrsnici između poznatog i miliona

Vasilije Micić bi mogao iz NBA lige ponovo da se vrati u Evropu, prenose mediji.

FOTO: Tanjug/AP

Glavni kandidat za potpis srpskog plejmejkera je novajlija u Evroligi Hapoel iz Tel Aviva, čiji vlasnik Ofer Janaj već mesecima najavljuje takav epilog i navodnu platu od pet miliona evra po sezoni.

Ipak, pominje se i mogući povratak u Efes, tim u čijem dresu je Micić briljirao, osvajao Evroligu i titulu MVP igrača.

- Vasilije Micić je deo naše porodice. Veoma ga volimo. Konstantno smo u kontaktu sa Micićem. On će doći u Istanbul krajem maja. On je veoma važan deo istorije Efesa. Vasilije Micić trenutno nije slobodan igrač. Ima opciju u NBA ligi. Ako njegov tim kaže da ostaje, to će biti odlučujuće. Takođe je sada promenio menadžera. Sledeće sezone će imati 32 godine i prirodno je da u ovom trenutku razmišlja o velikom ugovoru u svojoj karijeri. U stalnoj smo komunikaciji sa Vasilijem, ali već imamo Šejna Larkina i Darijusa Tompsona. Kada se uzmu u obzir opterećenja ugovora, sledeće sezone će u Evroligi postojati ograničenje plata, rekao je sportski direktor Efesa, Ismail Šenol za "HT Spor".

Iako ljubav između Micića i Efesa evidentno postoji, sve je izvesnije da se Srbin neće vraćati u Istanbul.

- Zbog toga, realno gledano, kada uzmemo u obzir nova pravila o ograničenju plata, ne deluje da će nam biti realno da damo ponudu Vasiliju Miciću. Nikada nismo razgovarali o novcu ili ugovoru sa Vasilijem Micićem, ali realno, kada se uzme u obzir o kakvom se novcu govori i izjave nekih predsednika klubova, mi ne možemo da budemo na tom nivou. Nije nam lako da ispratimo to povećanje cene, dodao je Šenol.

