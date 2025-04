"NEIZVESNA UTAKMICA, ALI IMAMO SVE ŠTO NAM JE POTREBNO ZA TRIJUMF": Pokuševski oprezan pred meč u LJubljani

Košarkaši Partizana igraće u nedelju od 17 časova protiv Cedevita Olimpije u dvorani "Stožice" u Ljubljani.

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanovic

Košarkaš Partizana Aleksej Pokuševski rekao je da očekuje teško gostovanje u Ljubljani.

- Pred nama je utakmica protiv tima sa kojim smo u Beogradu odigrali neizvesnu utakmicu i teško došli do pobede. I oni i mi se borimo za što bolju poziciju pred plej-of. Sa druge strane, iako po tradiciji Partizan teško dolazi do pobede u Ljubljani, uveren sam da imamo to što je potrebno za trijumf - rekao je Pokuševski.

Crno-beli su u 14. kolu regionalnog takmičenja pobedili Cedevitu Olimpiju rezultatom 78:76.

Partizan se nalazi na drugom mestu na tabeli ABA lige sa 24 pobede i četiri poraza, dok je Cedevita petoplasirana sa učinkom 18-10.

