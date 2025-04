KRALJ KONAČNO PROGOVORIO: Lebron otkrio zašto voli da igra sa Lukom Dončićem

Lejkersi su trenutno četvrti na tabeli Zapadne konferencije sa skorom 46-29 i naredni meč igraće protiv Golden Stejta

Lebron Džejms otkrio je zbog čega uživa da igra uz Luku Dončića, koji je ove sezone stigao u Los Anđeles Lejkerse. Kralj je razgovarao sa Stivom Nešom u podkastu Mind the Game, a jedna od tema bio je i Luka Dončić.

- Luka igra košarku na onaj način na koji sam ja uvek želeo da inspirišem sledeće generacije da je igraju. Ništa nije unapred određeno. Ako su dvojica rivala na tebi, onda tim ima brojčanu prednost. Ako je na tebi neko ko ne može da te čuva, neko za koga znaš da možeš da ga savladaš, pa neko dođe da pomogne u reketu – u stanju sam da izvedem potrebne pasove, da čitam igru pre nego što se nešto desi - rekao je Džejms.

Kralj je istakao i šta to posebno ceni u karakteru slovenačkog reprezentativca.

- Oduvek sam voleo igrače koji toliko odišu samopouzdanjem da to prenose na saigrače tako da oni poveruju da su zapravo bolji nego što jesu. Onda su saigrači u stanju da idu kroz zid za tebe. Luka to ima, naučio je to odrastajući u Sloveniji, u Real Madridu, igra košarku na pravi način, profesionalac je bio već sa 13, 14 godina, i tu istu igru je od prvog dana preneo u NBA - rekao je Lebron Džejms.

