MNOGO JE PROSTO! Trostruki najbolji odbrambeni igrač NBA lige objasnio kako zaustaviti Nikolu Jokića

Nekadašnja NBA zvezda, Dvajt Hauard, objasnio je kod Tanasisa Adetokumba u podkastu kako sačuvati Nikolu Jokića.

Foto: Twitter / screenshot

Trostruki uzastopni najbolji defanzivac NBA lige (od 2009. do 2011.) ističe da nije lako nositi se sa Nikolom, ali ne i nemoguće:

- Kada imate njega za protivnika, morate da vršite pritisak na njega sve vreme. Ne možete da mu dozvolite da on bude taj koji će da napadne vas. Jednostavno, u obavezi ste da budete na najvišem nivou celu utakmicu, da ga terate da izvodi teške šuteve. On ne skače mnogo, što znači da koristi svoje telo i težinu kao glavno oružje. To znači da protiv njega morate da igrate sa većom snagom od njega - rekao je Hauard.

Potom je u priču ubacio Džoela Embida, koga je naveo kao jedinog igrača koji Jokiću može da parira, a otkrio je i njegovu taktiku za čuvanje Srbina:

- Posle svega što sam mogao da vidim, on može da se odmori u odbrani jer ne igra protiv Džoela Embida svako veče. Ako želite da zaustavite Jokića, morate da ga pritiskate, da mu se uvučete pod kožu i u glavu, a onda kada igrate odbranu na njemu, da vi prvi udarite na njega. Kada sam igrao (u NBA) stalno sam dobijao loptu u reketu. Bilo bi mu sigurno teško da me čuva stalno - dodaje.

Zatim je rekao da je mnogo teže čuvati Embida nego "Džokera".

- Džoel Embid je verovatno najteži igrač za čuvanje, jer zna kako da "flopuje" (odglumi da je fauliran, prim. prev.). Zna kako da koristi svoju visinu i snagu protiv vas. Takođe je dobar šuter. Da biste bili bolji od njega, bukvalno morate da ga prebijete u obe faze igre, da mu ne dozvolite da postiže lake poene, ni da vas hvata na finte. Po meni je Embid jedan od onih 'jednoroga' - zaključio je Hauard.

