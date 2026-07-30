POLJSKA DIGLA UZBUNU: Tusk prozvao Moskvu zbog neidentifikovanog letećeg objekta, vojska još istražuje slučaj
POLjSKI premijer Donald Tusk optužio je Rusiju da je povredila poljski vazdušni prostor tokom masovnog napada na Ukrajinu sinoć.
- Rusija je povredila naš vazdušni prostor tokom masovnog napada na Ukrajinu - objavio je Tusk na Iksu. Dodao je da je sazvao koordinacioni tim, u kojem su ministar odbrane Vladislav Kosinjak-Kamiš i predstavnici nadležnih službi.
Tim već satima radi na terenu i redovno ga izveštava o okolnostima incidenta.
Poslat F-16
Stanovnici Lublinskog vojvodstva u istočnoj Poljskoj prijavili su snažnu eksploziju rano jutros.
Poljska vojska je saopštila da je u 3:40 časova u vazdušnom prostoru otkriven neidentifikovani objekat koji se kretao ka zapadu.
Dežurni lovac F-16 poslat je u objekat radi izviđanja i mogućeg presretanja. Objekat je potom pao u blizini sela Tarnava-Kolonija, gde su pronađeni krater i ostaci.
Nema izveštaja o povređenima. Još nije zvanično objavljeno o kakvom se objektu radi. Incident se dogodio dok je Rusija izvodila jedan od najvećih nedavnih napada na Ukrajinu, u kojem su korišćene desetine raketa i stotine dronova.
(Indeks.hr)
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