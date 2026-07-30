POLJSKA DIGLA UZBUNU: Tusk prozvao Moskvu zbog neidentifikovanog letećeg objekta, vojska još istražuje slučaj

POLjSKI premijer Donald Tusk optužio je Rusiju da je povredila poljski vazdušni prostor tokom masovnog napada na Ukrajinu sinoć.

Foto: AP Photo/Petros Karadjias

- Rusija je povredila naš vazdušni prostor tokom masovnog napada na Ukrajinu - objavio je Tusk na Iksu. Dodao je da je sazvao koordinacioni tim, u kojem su ministar odbrane Vladislav Kosinjak-Kamiš i predstavnici nadležnih službi.

Tim već satima radi na terenu i redovno ga izveštava o okolnostima incidenta.

W trakcie rosyjskiego zmasowanego ataku rakietowego na zachodnią Ukrainę doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Zwołałem w związku z tym zespół koordynacyjny z udziałem Ministra Obrony i odpowiednich służb, które od wielu godzin pracują na miejscu zdarzenia i… — Donald Tusk (@donaldtusk) July 30, 2026

Poslat F-16

Stanovnici Lublinskog vojvodstva u istočnoj Poljskoj prijavili su snažnu eksploziju rano jutros.

Poljska vojska je saopštila da je u 3:40 časova u vazdušnom prostoru otkriven neidentifikovani objekat koji se kretao ka zapadu.

Dežurni lovac F-16 poslat je u objekat radi izviđanja i mogućeg presretanja. Objekat je potom pao u blizini sela Tarnava-Kolonija, gde su pronađeni krater i ostaci.

Nema izveštaja o povređenima. Još nije zvanično objavljeno o kakvom se objektu radi. Incident se dogodio dok je Rusija izvodila jedan od najvećih nedavnih napada na Ukrajinu, u kojem su korišćene desetine raketa i stotine dronova.

(Indeks.hr)

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