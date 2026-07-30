Svet

POLJSKA DIGLA UZBUNU: Tusk prozvao Moskvu zbog neidentifikovanog letećeg objekta, vojska još istražuje slučaj

P. Đurđević

30. 07. 2026. u 10:11

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

POLjSKI premijer Donald Tusk optužio je Rusiju da je povredila poljski vazdušni prostor tokom masovnog napada na Ukrajinu sinoć.

ПОЉСКА ДИГЛА УЗБУНУ: Туск прозвао Москву због неидентификованог летећег објекта, војска још истражује случај

Foto: AP Photo/Petros Karadjias

- Rusija je povredila naš vazdušni prostor tokom masovnog napada na Ukrajinu - objavio je Tusk na Iksu. Dodao je da je sazvao koordinacioni tim, u kojem su ministar odbrane Vladislav Kosinjak-Kamiš i predstavnici nadležnih službi.

Tim već satima radi na terenu i redovno ga izveštava o okolnostima incidenta.

Poslat F-16

Stanovnici Lublinskog vojvodstva u istočnoj Poljskoj prijavili su snažnu eksploziju rano jutros.

Poljska vojska je saopštila da je u 3:40 časova u vazdušnom prostoru otkriven neidentifikovani objekat koji se kretao ka zapadu.

Dežurni lovac F-16 poslat je u objekat radi izviđanja i mogućeg presretanja. Objekat je potom pao u blizini sela Tarnava-Kolonija, gde su pronađeni krater i ostaci.

Lakeview Images / Alamy / Profimedia

Nema izveštaja o povređenima. Još nije zvanično objavljeno o kakvom se objektu radi. Incident se dogodio dok je Rusija izvodila jedan od najvećih nedavnih napada na Ukrajinu, u kojem su korišćene desetine raketa i stotine dronova.

(Indeks.hr)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
HAOS NA KONCERTU: Lepa Brena umalo polomila telefon devojci iz publike (VIDEO)

HAOS NA KONCERTU: Lepa Brena umalo polomila telefon devojci iz publike (VIDEO)