NOĆNI GROM IZ MOSKVE! Rakete i dronovi zasuli vojne aerodrome, Kijev, Lavov i još pet oblasti, gađani i brodovi sa oružjem

RUSKE oružane snage su tokom noći izvele masovni napad, a pogođeni su vojni aerodromi, vojni telekomunikacioni i logistički centri u Kijevu, Lavovu i još pet oblasti Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

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- Tokom protekle noći Oružane snage Ruske Federacije izvele su masovni udar visokopreciznim oružjem velikog dometa, kopnenog, vazdušnog i pomorskog baziranja, kao i udarnim bespilotnim letelicama.

Tom prilikom pogođeni su vojni aerodromi, preduzeća vojno-industrijskog kompleksa, vojni telekomunikacioni i logistički centri Ukrajine u gradovima Kijevu i Lavovu, kao i u Ivano-Frankovskoj, Žitomirskoj, Rovenskoj, Viničkoj i Dnjepropetrovskoj oblasti - ističe se u saopštenju.

Kako su naglasili u ruskom odbrambenom resoru, ti objekti bili su uključeni u proizvodnju, skladištenje i isporuku raketnog naoružanja različite namene i bespilotnih letelica, kao i u obezbeđivanje rada sistema za kontrolu vazdušne situacije.

Dodali su da je takođe pogođen jedan teretni brod u luci "Južni", kao i još dva teretna broda istočno i južno od Odese, koji su prevozili naoružanje i vojnu opremu.

(RT Balkan)

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