Fudbal

CEO REGION U ŠOKU! Bivši kapiten Dinamo Zagreba potpisuje za srpski klub

Новости онлине

30. 07. 2026. u 10:04

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

KAKAV transfer!

ЦЕО РЕГИОН У ШОКУ! Бивши капитен Динамо Загреба потписује за српски клуб

Vince Mignott / DeFodi Images / Profimedia

Bivši kapiten Dinama pojačava klub u Superligi Srbije. Kako prenosi lokalni portal 3K iz Novog Pazara, novi igrač Novog Pazara će biti Stefan Ristovski.

On je, kao i Adem Ljajić, prošlu sezonu igrao za Sarajevo i obojica bi trebali da budu pojačanja kluba sa Jošanice.

Hrvatskoj je nastupao za Rijeku, ali je najdublji trag ostavio u Dinamu iz Zagreba, gde je godinama bio jedan od nosilaca igre i nosio kapitensku traku.

Tokom karijere nastupao je i za Parmu, Krotone, Frosinone, Latinu i Sporting iz Lisabona, uz 81 nastup za reprezentaciju Severne Makedonije.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

BIĆEMO JOŠ BOLJI: Rukometaši veruju da će da napreduju iz meča u meč na EP do 18 godina u Beogradu
Ostali sportovi

0 0

BIĆEMO JOŠ BOLJI: Rukometaši veruju da će da napreduju iz meča u meč na EP do 18 godina u Beogradu

NISU sagoreli od prevelike želje. Veoma motivisani rukometaši na startu Evropskog prvenstva do 18 godina u Beogradu nisu dozvolili Turcima da ih iznenade (34:25). „Orlići“ ne kriju da su ih navijači u dvorani „Prof. dr Branislav Pokrajac“ i te kako motivisali da odigraju još bolje. I veruju naše nada da će iz meča u meč podizati svoju formu. Srbi večeras (19.30) u drugom kolu grupe B igraju sa Nemačkom, a u subotu (19.30) ih očekuje duel sa Italijanima.

30. 07. 2026. u 10:13

Politika
Tenis
Fudbal
DETALJ KOJI MALO KO ZNA: Peđa Medenica otkrio istinu o svom prezimenu

DETALj KOJI MALO KO ZNA: Peđa Medenica otkrio istinu o svom prezimenu