CEO REGION U ŠOKU! Bivši kapiten Dinamo Zagreba potpisuje za srpski klub
KAKAV transfer!
Bivši kapiten Dinama pojačava klub u Superligi Srbije. Kako prenosi lokalni portal 3K iz Novog Pazara, novi igrač Novog Pazara će biti Stefan Ristovski.
On je, kao i Adem Ljajić, prošlu sezonu igrao za Sarajevo i obojica bi trebali da budu pojačanja kluba sa Jošanice.
Hrvatskoj je nastupao za Rijeku, ali je najdublji trag ostavio u Dinamu iz Zagreba, gde je godinama bio jedan od nosilaca igre i nosio kapitensku traku.
Tokom karijere nastupao je i za Parmu, Krotone, Frosinone, Latinu i Sporting iz Lisabona, uz 81 nastup za reprezentaciju Severne Makedonije.
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