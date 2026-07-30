RUSI POGODILI SRCE UKRAJINSKE VOJNE INDUSTRIJE: Moskva otkrila šta je bila meta velikog strateškog udara

MINISTARSTVO odbrane Rusije je objavilo koje mete su pogođene u Ukrajini u okviru masovnog napada, kada su u toku noći pogođeni vojni aerodromi, vojni telekomunikacioni i logistički centri u Kijevu, Lavovu i još pet oblasti Ukrajine.

MOD Rusije

- Tokom protekle noći, Oružane snage Ruske Federacije izvele su masovni udar visokopreciznim oružjem velikog dometa, vazdušnog, kopnenog i morskog baziranja, kao i udarnim bespilotnim letelicama, na preduzeća vojne industrije, telekomunikacione i logističke centre u Kijevu, Lavovu, Ivano-Frankovskoj, Rovenskoj i Dnjepropetrovskoj oblasti, kao i na teretne brodove u luci 'Južni' i na morskom prelazu koji su prevozili teret vojne namene - ističe se u saopštenju.

Naime, prilikom napada u Kijevu pogođeno je montažno preduzeće artiljerijske i streljačke industrije "Majak", koje proizvodi komponente, bojeve glave, detonatore i municiju, kao i startne akceleratore za udarne bespilotne letelice dugog i srednjeg dometa tipa FP-1 i FP-2.

Takođe, u ukrajinskoj prestonici je izveden napad na industrijsko preduzeće "Elektrotehnički zavod", koje proizvodi izviđačke i udarne bespilotne letelice srednjeg dometa, uključujući i multikoptere.

U Lavovu je pogođeno remontno preduzeće avio-industrije "Lavovski avio-zavod 'LDARZ'", koje se bavi proizvodnjom, popravkom i održavanjem turbomlaznih motora koji se koriste u krstarećim raketama kopnenog baziranja FP-5 "flamingo", kao i u bespilotnim letelicama dugog i srednjeg dometa.

Nanasen je udar i na raketni agregatno-komponentni zavod "Lavov-1" ("Lavovski državni zavod 'LORTA'"), koji proizvodi palubnu elektroniku za rakete različitih modifikacija, kao i radarske sisteme za vođene rakete dugog dometa "neptun-md" i analog sistema 3RK S-300 (projekat "Klon").

Kako su naglasili u saopštenju ruskog odbrambenog resora, u Ivano-Frankovskoj oblasti je pogođeno industrijsko preduzeće u Kalušu ("SKB OVT"), koje učestvuje u proizvodnji i skladištenju krstarećih raketa kopnenog baziranja FP-5 "flamingo", operativno-taktičkih raketa FP-7 i FP-9, kao i vođenih raketa dugog dometa "neptun-md", a takođe sprovodi ispitivanja bojevih glava za operativno-taktičke rakete "grom-2".

Takođe je pogođeno industrijsko preduzeće u Kalušu ("NEFTEMAŠ"), koje učestvuje u proizvodnji krstarećih raketa kopnenog baziranja FP-5 "flamingo", kao i u skladištenju i distribuciji komponenti za njih, uključujući i one isporučene iz zapadnih zemalja.

Što se tiče Rovenske oblasti, u njoj je izveden napad na hemijski zavod u Rovnu ("ROVNOAZOT"), koji proizvodi komponente agregata i raketnog goriva za krstareće rakete kopnenog baziranja FP-5 "flamingo", operativno-taktičke rakete FP-7 i FP-9, kao i operativno-taktičke rakete "grom-2".

U Dnjepropetrovskoj oblasti pogođeno je preduzeće za montažu i proizvodnju komponenti brodogradilišne industrije u Krivom Rogu ("Krivoroški turboventilatorski zavod 'Akvaplast'"), koje se bavi razvojem, sklapanjem, modernizacijom i skladištenjem udarnih bespilotnih letelica i besposadnih čamaca. U saradnji sa "Energomehkomplektom" proizvodi i popravlja vučne i samohodne haubice, uključujući i one izrađene od stranih komponenti.

U Odeskoj oblasti, u luci "Južni", pogođen je teretni brod koji je dopremio teret vojne namene.

- Pored toga, južno i istočno od Odese pogođena su još dva teretna broda koja su prevozila naoružanje i vojnu opremu ka lukama 'Odesa' i 'Černomorsk - poručili su u saopštenju.

(RT Balkan)

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