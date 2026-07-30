TELEFON UBIJENE UŽIČANKE VERE OTKRIO JEZIVU ISTINU: Partner tvrdio da ne zna gde je - pokušao da sakrije tragove

TELO Vere P. (41), državljanke Srbije poreklom iz okoline Užica, pronađeno je pored državnog puta I35-E u Teksasu, a ključan trag u istrazi njenog ubistva navodno je bio njen telefon.

Foto: Fejsbuk

Prema informacijama do kojih su došli istražitelji, policija je nakon prijave njenog nestanka razgovarala sa Verinim partnerom Donijem Benediktom (38), koji je tvrdio da ne zna gde se ona nalazi. Međutim, tokom istrage utvrđeno je da je njen telefon poslednji put korišćen upravo u njegovoj kući.

Taj podatak dodatno je usmerio istragu ka Benediktu, a samo dva dana kasnije Verino telo pronađeno je u automobilu ostavljenom pored auto-puta.

Policija sumnja da je ubijena, partner uhapšen

Policija Severnog Teksasa pokrenula je istragu nakon što je porodica prijavila Verin nestanak. Kako je saopšteno, Centar za hitne pozive primio je 21. jula poziv da se u vozilu pored bankine na auto-putu I35E u Karltonu nalazi osoba bez svesti.

Kada su policija i vatrogasci izašli na teren, pronašli su telo Vere u automobilu.

Prikupljeni dokazi doveli su istražitelje do kuće njenog partnera Donija Benedikta, koja je potom pretresena.

- Prema informacijama koje imamo za sada, preminula je od posledica teških povreda. Još uvek ne znamo detalje, niti šta se tačno dogodilo. Ne znamo ni da li je ubijena u automobilu ili u kući, pa je telo kasnije premešteno kako bi se prikrili tragovi zločina. Znamo da nje više nema i da ništa ne može da je vrati - rekao je izvor upoznat sa slučajem.

Foto: Fejsbuk

Tragovi krvi pronađeni svuda po kući

U vozilu u kojem je Vera pronađena, istražitelji su otkrili njen roze kupaći kostim na kom su forenzički potvrđeni tragovi krvi. Prilikom pretresa Benediktove kuće, policija je primetila pet džogera, dok je u obližnjem kontejneru nađena prazna flaša izbeljivača (varikine).

Takođe, u kući je uočena rupa u zidu koja po obliku odgovara povredi glave kakvu je Vera zadobila, a na samoj rupi i na zidu ispod nje pronađena je krv. Dodatnim testiranjem pomoću fluorescentnog svetla otkriveno je da je krv bila detaljno čišćena sa još dva mesta u kući.

Sumnja se da je motiv bila ljubomora

Verini rođaci ranije su ispričali da je ona 18. jula sa Benediktom otišla na zabavu u klub u Karltonu. Prema njihovim navodima, par se tokom večeri posvađao, a Benedikt je navodno, pod dejstvom alkohola, pravio ljubomorne scene.

Nakon što su napustili klub, Veri se izgubio svaki trag. Od tog trenutka porodica i prijatelji više nisu uspeli da stupe u kontakt sa njom.

Nestanak je prijavljen 20. jula, a samo dan kasnije policija je, nakon prijave građana, pronašla automobil u kojem se nalazilo njeno telo.

Foto: Fejsbuk

Bila je posvećena majka

Vera P. se u Teksas preselila 2013. godine. Njeni najbliži opisuju je kao brižnu, požrtvovanu i nasmejanu osobu koja je uvek bila oslonac svojoj porodici.

Njena rođaka Marijana rekla je američkim medijima da je Vera bila voljena majka i osoba koja je ceo život brinula o drugima.

- Ona je uvek bila moj oslonac, moja stena. Mogla je sve i sve je radila sa osmehom - rekla je Marijana.

Kako je navela, Vera je nakon smrti majke pomagala u odgajanju mlađe braće, a kasnije je bila potpuno posvećena svojoj deci.

- Niko ovo ne zaslužuje. Ona ovo jednostavno nije zaslužila - rekla je njena rođaka.

Braća skupljaju novac za prevoz tela u Srbiju

Verina braća pokrenula su akciju prikupljanja novca kako bi njeno telo prevezli u Srbiju, gde žele da joj prirede poslednji ispraćaj među njenim najbližima.

- Naša voljena sestra, majka i prijateljica tragično je izgubila život kao žrtva porodičnog nasilja. Iza sebe je ostavila dvoje dece, dva brata i mnoge ljude koji su je voleli i kojima će zauvek nedostajati - navela je porodica u apelu.

Za transport tela i sve neophodne procedure potrebno je oko 50.000 dolara, a do sada je prikupljeno nešto više od polovine tog iznosa.

Porodica poručuje da želi da se Vera pamti po ljubavi, dobroti i svemu što je pružila drugima, a ne po nasilju koje joj je oduzelo život.

(Blic)