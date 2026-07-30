PREMINUO FRANKO BAREZI? Hitno reagovao Milan nakon vesti koja je zaledila Italiju

Fudbalski svet u Italiji pretrpeo je pravi šok kada su društvene mreže preplavile informacije da je preminuo Franko Barezi, jedna od najvećih ikona u istoriji Milana.

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Vest se velikom brzinom širila internetom, a mnogi navijači počeli su da se opraštaju od legendarnog kapitena. Međutim, ubrzo je stigla reakcija sa San Sira.

Milan je zvanično demantovao navode i poručio da su informacije o smrti Barezija lažne. Klub je apelovao na javnost da ne širi neproverene informacije i da poštuje privatnost fudbalske legende i njegove porodice.

"Kapiten je i dalje sa nama", bila je poruka koja je odjeknula među navijačima Rosonera, koji su sa olakšanjem dočekali potvrdu da glasine nisu tačne.

AC Milan smentisce le false notizie circolate in questi minuti riguardanti Franco Baresi.

Franco sta affrontando un momento delicato e il Club gli è accanto con affetto, così come alla sua famiglia.

Invitiamo tutti a rispettare la sua privacy e a non contribuire alla diffusione… — AC Milan (@acmilan) July 29, 2026

Barezi, čovek koji je čitavu profesionalnu karijeru proveo u dresu Milana, ostao je simbol jedne ere. Kao kapiten predvodio je čuvenu generaciju sa Paolom Maldinijem, Francom Barezijem i ekipom koja je dominirala Evropom krajem osamdesetih i početkom devedesetih.

Ipak, poslednjih godina njegova zdravstvena situacija izazivala je pažnju javnosti. Milan je ranije objavio da je Baresi operisan zbog problema sa plućim i da je oporavak tekao bez komplikacija.

Sada je najveća želja svih navijača samo jedna - da se njihov legendarni kapiten što pre vrati punoj snazi.