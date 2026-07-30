VUČIĆ TAČNO U PODNE NA KABLARU: Svečano otvaranje staklenog vidikovca - Pogled seže na tri opštine
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obići će danas Stakleni vidikovac "Kablar" na planini Kablar kod Čačka, saopštila je Služba za saradnju s medijima predsednika Republike.
Ranije je najavljeno da će Stakleni vidikovac na Kablaru kod Čačka, sa koga se vide tri opštine, biti otvoren danas u 12.00 časova.
Nakon sprovedenog tehničkog pregleda i kompletne procedure pred nadležnim institucijama, potvrđeno je da je taj objekat izgrađen u skladu sa građevinskom dozvolom, projektnom dokumentacijom i važećim propisima, kao i da je bezbedan i podoban za korišćenje.
- Vidikovac na Kablaru dobio je upotrebnu dozvolu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, čime su ispunjeni svi zakonom propisani uslovi za njegovu zvaničnu upotrebu - rekao je ranije pomoćnik gradonačelnika Čačka Miloš Stevanić.
Sa vidikovca se vide čak tri opštine, a pogled seže ka Kraljevu i obuhvata dobar deo lučanskog kraja i Požeške kotline, ali i visove prema Arilju. Vidikovac na Kablaru predstavlja novu turističku atrakciju koja će dodatno doprineti razvoju Ovčarsko-kablarske klisure, unapređenju turističke ponude Čačka i promociji prirodnih lepota ovog kraja.
Projekat je radila firma Energoprojekt, a kako se navodi na njihovom sajtu uređena ukupno površina je 1.000 metara kvadratnih, od čega je zatvorena površina objekta vizitorskog centra 200 metara kvadratnih.
Platforme i stepenište su 92 kvadrata, krovna površina sa solarnim panelima nepunih oko 48 kvadrata i turistička stanica sa elektroblokom 37 kvadratnih metara.
Stakleni vidikovac se nalazi na 879 metara nadmorske visine, ispod samog vrha planine Kablar.
(Tanjug)
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