RIZIK da Evropa bude uvučena u sukob sa Rusijom mogao bi da se pojavi i pre 2030. godine, rekao je za Sputnjik stalni predstavnik Rusije pri OEBS-u Dmitrij Poljanski.

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Prema njegovim rečima, problem trenutno nije samo u činjenici da su u Evropi u toku sistematska priprema za rat i aktivna militarizacija. On je napomenuo da se narativ o navodno agresivnoj Rusiji, zajedno sa planovima koji joj se pripisuju, koristi kao izgovor.

- Problem je i u tome što se spušta prag za potencijalne provokacije – provokacije koje bi mogle da uvuku Evropu u rat mnogo ranije, bez obzira na to da li to neko želi ili ne - istakao je Poljanski, odgovarajući na pitanje da li su sve češći pozivi u Evropi da se do 2030. godine pripremi za rat sa Rusijom samo način da se povećaju vojni rashodi ili odražavaju realan scenario.

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Opstanak kijevskog režima

Pored toga, kako je naveo Poljanski, kijevski režim smatra da može da opstane samo ako isprovocira direktan sukob između Rusije i Evrope, u kojem bi Ukrajina pala u drugi plan.

- Kijevski režim nema drugi način da opstane. Samo izazivanjem velikog sukoba u kojem Ukrajina pada u pozadinu, a Rusija i Evropa ratuju - naglasio je Poljanski, odgovarajući na pitanje o rizicima eskalacije.

Kako je primetio stalni predstavnik Rusije pri OEBS-u, Vladimir Zelenski ne krije da je zainteresovan za takav razvoj događaja i, zapravo, zamera svojim saveznicima i sponzorima što nisu spremni da krenu tim putem.

- Zato je suština problema u tome da se ne pređe granica posle koje više neće biti moguće da se sukob izbegne - zaključio je Poljanski.

Ranije je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov u svom članku „Ukrajina, Evropa i globalna bezbednost“ ukazao da Evropa na sve načine nastoji da dobije na vremenu kako bi do 2030. godine dostigla borbenu gotovost za sukob sa Rusijom.

(Sputnjik)

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