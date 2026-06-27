Politika

uživoREKE LJUDI STIŽU PEŠKE U BEOGRAD: Danas završavaju putovanje i priključuju se velikom skupu podrške predsedniku Vučiću (FOTO/VIDEO)

В.Н.

27. 06. 2026. u 09:35

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VELIKI broj građana koji pešači za Beograd danas završava svoje putovanje i priključuje se velikom skupu ispred Skupštine u Beogradu kako bi dali podršku predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

РЕКЕ ЉУДИ СТИЖУ ПЕШКЕ У БЕОГРАД: Данас завршавају путовање и прикључују се великом скупу подршке председнику Вучићу (ФОТО/ВИДЕО)

Foto: Novosti

Veliki broj građana koji je krenuo iz Novog Sada, Rume i Sremske Mitrovice ka Beogradu na skup podrške predsedniku Vučiću dočekan je u Batajnici. 

Nakon Batajnice oni će se zaputiti ka Zemunu.

Foto: Фото: Новости

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Podsetimo, skup "Srbija jedna porodica" biće održan danas na platou ispred Doma Narodne skupštine. Na skup je pozvao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i drugi zvaničnici.

U 18 časova počinje glavni deo programa, a građani će posle himne moći da vide robote koji igraju "Moravac", a koji su postali potpuni hit u domaćoj javnosti.

Zatim će se narodu obratiti i predsednik Aleksandar Vučić.

Vučić je najavio da će govoriti od izborima, predstaviti deo novih mera, kao i da će pokazati razliku između pristojne Srbije i onih koji izazivaju sukobe.

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