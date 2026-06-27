VELIKI broj građana koji pešači za Beograd danas završava svoje putovanje i priključuje se velikom skupu ispred Skupštine u Beogradu kako bi dali podršku predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

Foto: Novosti

Veliki broj građana koji je krenuo iz Novog Sada, Rume i Sremske Mitrovice ka Beogradu na skup podrške predsedniku Vučiću dočekan je u Batajnici.

Nakon Batajnice oni će se zaputiti ka Zemunu.

Podsetimo, skup "Srbija jedna porodica" biće održan danas na platou ispred Doma Narodne skupštine. Na skup je pozvao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i drugi zvaničnici.

U 18 časova počinje glavni deo programa, a građani će posle himne moći da vide robote koji igraju "Moravac", a koji su postali potpuni hit u domaćoj javnosti.

Zatim će se narodu obratiti i predsednik Aleksandar Vučić.

Vučić je najavio da će govoriti od izborima, predstaviti deo novih mera, kao i da će pokazati razliku između pristojne Srbije i onih koji izazivaju sukobe.