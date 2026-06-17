Fudbal

ŽREB ZA LIGU KONFERENCIJE: Partizan saznao skraćeni spisak potencijalnih rivala!

Filip Milošević

17. 06. 2026. u 08:48

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FK Partizan žrebom u Nionu od 14 časova saznaće rivala u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencije. Spisak je skraćen i sada je jasno koga crno-beli mogu da izvuku.

ЖРЕБ ЗА ЛИГУ КОНФЕРЕНЦИЈЕ: Партизан сазнао скраћени списак потенцијалних ривала!

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

UEFA je rano jutros skratila krug klubova protiv kojih crno-belih mogu da se sastanu i u njemu se nalaze: Koper (Slovenija), kao i pobednici duea prvog kvalifikacionog kola: Mornar (Crna Gora) – Eskandel (Andora), Bohemijan (Irska) – Sent Džozef (Gibraltar), Una Strasen (Luksemburg) – Fjorita (San Marino).

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