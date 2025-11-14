PITA SE I LAŽNA DRŽAVA KOSOVO! Srbija može na Mundijal samo uz ovaj ludi scenario
NIJE sve izgubljeno! Porazom od Engleske i pobedom Albanije u Andori Srbija je ostala bez šanse za plasman na Mundijal kroz gruppno takmičenje. Ali...
Ruku na srce šanse su izuzetno male da "orlovi" nekako uz pomoć rezultata iz Lige nacija uspeju da se uguraju u avion za Svetsko prvenstvo 2026. godine.
potrebno da se dogode bar tri od četiri uslova, koja su ravna čudu. Radi se o sledećim uslovima u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.
1. Rumunija da završi među dve najbolje ekipe u svojoj kvalifikacionoj grupi
2. Švedska takođe mora da završi među dve selekcije
3. Severna Irska da bude među dve reprezentacije
4. Belgija ne sme da bude među prva dva tima u svojoj grupi
Kada je reč o prvoj opciji, Rumunija je trenutno na trećem metsu u grupi H, dok su ispred nje Bosna i Hercegovina koja ima tri boda više, dok i njih očekuje jedan međusobni duel.
Druga opcija je daleko nerealnija, s obzirom na to da Švedska ima samo jedan osvojen bod, a na drugom mestu je tzv. Kosovo sa sedam osvojenih poena, što znači, da Šveđanima treba apsolutno čudo da dođu do druge pozicije.
Treća opcija je takođe donekle realna, pošto se Severna Irska bori sa Nemačkom i Slovačkom i sve tri selekcije imaju po šest bodova, dok je Belgija trenutno prva u svojoj grupi sa 14 bodova, jednim više od Severne Makedonije, a četiri više od Velsa.
Ovde Srbija mora da se nada da će UEFA dodeliti dodatne karte za baraž na osnovu plasmana u Ligi nacija i rezultatu kvalifikacija, a, Srbija je u Ligi nacija ostvarila dobar plasman. Njoj je potrebno samo da neki od timova ispred nje u rangiranju ostvare direktan plasman kroz kvalifikacije, da bi se otvorilo dodatno mesto.
Dok ima šanse ajde da se nadamo...
BONUS VIDEO: Čudo od sportskog objekta - Nacionalni stadion u Srbiji
