TUHEL ODUŠEVIO SRBIJU: "Imate sve kvalitete da budete na Mundijalu! Novi selektor je uneo novu energiju!"
ENGLESKA je pobedila Srbiju sa 2:0 i nastavila je sa fantastičnim partijama u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo. Ipak, reči hvale za "orlove" imao je selektor "gordi albiona", Tomas Tuhel.
Engleska ima maksimalnih 21 bod iz sedam utakmica i gol razliku 20:0.
- Nije postojala šansa da primimo gol. Imali smo i sreće u nekim trenucima. Uspeli smo da se izvučemo jer je Srbiji nedostajala preciznost. Novi selektor uneo je novu energiju. Igrači igraju u vrhunskim klubovima. Sačuvali smo mrežu i drago nam je - rekao je Tuhel.
Potom je dodatno alaziriao meč.
- Morali smo da pogađamo formaciju, trebalo nam je vremena da se oslobodimo. Menjali smo stvari tokom meča. Radili ste drugačije sa loptom kada ste ulazili u igru. Uspeh je što nismo primili gol. Dobro ste bili pripremljeni i imate sve kvalitete da budete na Svetskom prvenstvu i želim vam to.
Za kraj je objasnio šta je tražio od igrača kad su prekidi u pitanju.
- Ne znamo šta sledi, ako treba nešto bolje da budemo spremni, dogovorili smo se da igrači dođu do klupe kada je prekid da nešto promenimo - zaključio je Tuhel.
Podsetimo, Srbija će kvalifikacije okončati u nedelju kad u Leskovcu od 18 časova dočekuje Letoniju.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
SRBIJA UZ ČUDO MOŽE NA SVETSKO PRVENSTVO! "Orlovi" izgubili od Engleske, a nisu dobili sjajnu vest od Albanaca
13. 11. 2025. u 22:39 >> 22:40
VELIKA POBEDA ZVEZDE U EVROLIGI: Oslabljeni crveno-beli srušili viceprvaka Evrope
13. 11. 2025. u 22:03 >> 22:22
NEVEROVATNO! Evo šta je selektor Veljko Paunović izjavio posle Engleska - Srbija!
13. 11. 2025. u 23:09
GDE BAŠ NjIH? Tomas Tuhel prelomio: Ovo je startnih 11 za večerašnji meč sa Srbijom
13. 11. 2025. u 12:04
KAKAV OBRAČUN: Dončić protiv Šeja!
VEČERAŠNjI program NBA lige obeležiće duel Oklahoma Siti tandera i LA lejkersa koji se sastaju u "Pejkom centru" tri sata i 30 minuta nakon ponoći.
12. 11. 2025. u 14:15
SRBIJA UZ ČUDO MOŽE NA SVETSKO PRVENSTVO! "Orlovi" izgubili od Engleske, a nisu dobili sjajnu vest od Albanaca
Fudbalska reprezentacija Srbije nije uspela da pobedi Englesku na Vembliju, pa je usled poraza od 2:0 postalo definitivno poznato da iz svoje kvalifikacione grupe neće otići ni direktno na Svetsko prvenstvo, ni u baraž, što je obezbedila Albanija pobedom u Andori (1:0). Ipak, šansa za "orlove" postoji - i to minimalna - da budu među četiri najbolje ekipe u Ligi nacija koje se nisu kvalifikovale kroz kvalifikacione grupe. Trenutno, ta četiri mesta zauzimaju Vels, Rumunija, Švedska i Severna Irska, a samo srećan splet okolnosti može našu selekciju da "ugura" u tu malu grupu koja "bočnim putem" ide u baraž.
13. 11. 2025. u 22:39 >> 22:40
Darko naveo ŠEST stvari o životu u Nemačkoj o kojima se ćuti: Razbio veliki mit, pa otkrio zbog čega POLICIJA ume da dođe na vrata
DARKO Tešić, koji stoji iza popularnog Instagram profila „Balkanac u Nemačkoj“ nedavno je objavio video koji je privukao veliku pažnju pratilaca, a u njemu na duhovit i iskren način deli svoja zapažanja o životu u Nemačkoj.
13. 11. 2025. u 18:15
Komentari (0)