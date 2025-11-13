Fudbal

TUHEL ODUŠEVIO SRBIJU: "Imate sve kvalitete da budete na Mundijalu! Novi selektor je uneo novu energiju!"

А. Илић/Ч. Вуковић

13. 11. 2025. u 23:25

ENGLESKA je pobedila Srbiju sa 2:0 i nastavila je sa fantastičnim partijama u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo. Ipak, reči hvale za "orlove" imao je selektor "gordi albiona", Tomas Tuhel.

Engleska ima maksimalnih 21 bod iz sedam utakmica i gol razliku 20:0.

- Nije postojala šansa da primimo gol. Imali smo i sreće u nekim trenucima. Uspeli smo da se izvučemo jer je Srbiji nedostajala preciznost. Novi selektor uneo je novu energiju. Igrači igraju u vrhunskim klubovima. Sačuvali smo mrežu i drago nam je - rekao je Tuhel.

Potom je dodatno alaziriao meč.

- Morali smo da pogađamo formaciju, trebalo nam je vremena da se oslobodimo. Menjali smo stvari tokom meča. Radili ste drugačije sa loptom kada ste ulazili u igru. Uspeh je što nismo primili gol. Dobro ste bili pripremljeni i imate sve kvalitete da budete na Svetskom prvenstvu i želim vam to.

Za kraj je objasnio šta je tražio od igrača kad su prekidi u pitanju.

- Ne znamo šta sledi, ako treba nešto bolje da budemo spremni, dogovorili smo se da igrači dođu do klupe kada je prekid da nešto promenimo - zaključio je Tuhel.

Podsetimo, Srbija će kvalifikacije okončati u nedelju kad u Leskovcu od 18 časova dočekuje Letoniju.

