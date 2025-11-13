Fudbal

"IDI KUĆI": Dozlogrdilo im, Srbin pao u depresiju, teraju ga navijači

Новости онлајн

13. 11. 2025. u 19:05

TEŽAK period je pred Žarkom Lazetićem, trener Makabija suočen je sa ozbiljnim kritikama nakon nešto lošijih rezultata.

ИДИ КУЋИ: Дозлогрдило им, Србин пао у депресију, терају га навијачи

FOTO: M. Vukadinović

Nedavni poraz od Bejtar Jerusalima (6:2) je ozbiljno razljutio pristalice izraelskog giganta koji su nezadovoljni radom srpskog trenera i žele što pre da mu vide leđa.

Zato se okupila grupa od oko 70 navijača Makabija koja je na treningu raširila transparent: "Treneru, idi kući".

Izraelski mediji pišu da je srpski stručnjak depresivan, i da bi uskoro mogao da postane bivši.

Portal "One" se poziva na jednog od prvotimaca Makabija, koji tvrdi da je Žarko Lazetić u teškom stanju posle poraza od Bejtara, i da na prvom treningu posle debakla nije progovorio ni reč.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“ 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

SRBIJA UZ ČUDO MOŽE NA SVETSKO PRVENSTVO! Orlovi izgubili od Engleske, a nisu dobili sjajnu vest od Albanaca
Fudbal

2 32

SRBIJA UZ ČUDO MOŽE NA SVETSKO PRVENSTVO! "Orlovi" izgubili od Engleske, a nisu dobili sjajnu vest od Albanaca

Fudbalska reprezentacija Srbije nije uspela da pobedi Englesku na Vembliju, pa je usled poraza od 2:0 postalo definitivno poznato da iz svoje kvalifikacione grupe neće otići ni direktno na Svetsko prvenstvo, ni u baraž, što je obezbedila Albanija pobedom u Andori (1:0). Ipak, šansa za "orlove" postoji - i to minimalna - da budu među četiri najbolje ekipe u Ligi nacija koje se nisu kvalifikovale kroz kvalifikacione grupe. Trenutno, ta četiri mesta zauzimaju Vels, Rumunija, Švedska i Severna Irska, a samo srećan splet okolnosti može našu selekciju da "ugura" u tu malu grupu koja "bočnim putem" ide u baraž.

13. 11. 2025. u 22:39 >> 22:40

SRBIJA UZ ČUDO MOŽE NA SVETSKO PRVENSTVO! Orlovi izgubili od Engleske, a nisu dobili sjajnu vest od Albanaca
Fudbal

2 32

SRBIJA UZ ČUDO MOŽE NA SVETSKO PRVENSTVO! "Orlovi" izgubili od Engleske, a nisu dobili sjajnu vest od Albanaca

Fudbalska reprezentacija Srbije nije uspela da pobedi Englesku na Vembliju, pa je usled poraza od 2:0 postalo definitivno poznato da iz svoje kvalifikacione grupe neće otići ni direktno na Svetsko prvenstvo, ni u baraž, što je obezbedila Albanija pobedom u Andori (1:0). Ipak, šansa za "orlove" postoji - i to minimalna - da budu među četiri najbolje ekipe u Ligi nacija koje se nisu kvalifikovale kroz kvalifikacione grupe. Trenutno, ta četiri mesta zauzimaju Vels, Rumunija, Švedska i Severna Irska, a samo srećan splet okolnosti može našu selekciju da "ugura" u tu malu grupu koja "bočnim putem" ide u baraž.

13. 11. 2025. u 22:39 >> 22:40

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NAJLEPŠE ŽELJE – kvalitet i ukus koji spajaju generacije

NAJLEPŠE ŽELjE – kvalitet i ukus koji spajaju generacije