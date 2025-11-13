"IDI KUĆI": Dozlogrdilo im, Srbin pao u depresiju, teraju ga navijači
TEŽAK period je pred Žarkom Lazetićem, trener Makabija suočen je sa ozbiljnim kritikama nakon nešto lošijih rezultata.
Nedavni poraz od Bejtar Jerusalima (6:2) je ozbiljno razljutio pristalice izraelskog giganta koji su nezadovoljni radom srpskog trenera i žele što pre da mu vide leđa.
Zato se okupila grupa od oko 70 navijača Makabija koja je na treningu raširila transparent: "Treneru, idi kući".
Izraelski mediji pišu da je srpski stručnjak depresivan, i da bi uskoro mogao da postane bivši.
Portal "One" se poziva na jednog od prvotimaca Makabija, koji tvrdi da je Žarko Lazetić u teškom stanju posle poraza od Bejtara, i da na prvom treningu posle debakla nije progovorio ni reč.
