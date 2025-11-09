KRISTIJANO RONALDO IZAZVAO BURU! Bekam? Lepo lice, a telo normalno. Moje je savršeno!
Najnovije vesti iz fudbala su više nego interesantne. Kristijano Ronaldo se pobrinuo za njih. A tu su i Dejvid Bekam i - Donald Tramp.
Evo kako je o tome javnost obavestio "Avaz":
"Poznata portugalska zvezda Kristijano Ronaldo ponovo je završio u centru pažnje, ali ne zbog onoga što je uradio na terenu.
U novom razgovoru sa novinarom Pirsom Morganom, kroz osmeh je izjavio da je – lepši od Dejvida Bekama, nazvavši sebe „potpunim paketom“ i „savršenim“.
Godine poređenja iza njih
Postali su globalni brendovi, okušali se u modi, reklamama i zabavnoj industriji, a njihov izgled neretko je izazivao rasprave među obožavaocima.
Tema se ponovo pokrenula tokom Ronaldovog gostovanja u emisiji Pirs Morgan - necenzirisano. Voditelj je najpre izjavio da Bekam kao igrač „nije bio u istoj ligi“ s Ronaldom, a zatim se odlučio dotaći i njihovog izgleda.
- Često vas upoređuju s Bekamom, posebno po izgledu. Mislite li da ste privlačniji od njega? - upitao je Morgan.
Ronaldo je u početku pokušao odgovoriti diplomatski: „Zavisi“, rekao je, pa dodao:
- Za mene, dobar izgled nije samo lice – to je čitav paket.
Ipak, Morgan nije stao tu, pa je dodao i zamišljeni scenario:
- Zamislimo da hodate (plažom) Kopakabanom deset minuta. Ko bi privukao više pogleda?
Bez imalo razmišljanja, Ronaldo je odgovorio kroz smeh: „Ja, sto odsto!“
Morgan se nasmejao: „Znao sam, samo sam te pokušao navesti da to kažeš.“
- Ja sam savršen!
U nastavku je Ronaldo počeo da „analizira“ Bekamov izgled, ne odolevši da ubaci i malo svog prepoznatljivog samopouzdanja.
- On to zna. Ima lepo lice, da, zgodno lice - rekao je. - Ali ostatak je... onako, prosečan. Ja nisam prosečan. Ja sam savršen.
Njegov šaljivi komentar izazvao je smeh i kod njega i kod voditelja, ali je Portugalac ubrzo dodao i nekoliko iskrenih komplimenata bivšem engleskom reprezentativcu.
- Dobro izgleda. Sviđa mi se, zna se izraziti, dopada mi se - zaključio je Ronaldo.
"Poznatiji sam od Trampa"
- Organiziraćemo svetsku debatu: ko je poznatiji, ja ili predsednik Donald Tramp - rekao je kroz osmeh.
- Mislim da mene poznaju čak i na najmanjim ostrvima, više nego njega.
A šta vi kažete?
